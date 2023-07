Burácení v údolí, Hanácký lichoběžník, Zlínská Historic Rally nebo Tuning Motor Párty. To jsou názvy některých z mnoha motoristických akcí, které se budou konat už o tomto víkendu. Kam se můžete od pátku 14. července do neděle 16. července vydat, pokud rádi obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Ze srazu velorexů v Bystrém. | Foto: Irena Voříšková

Ve fotogalerii najdete ohlednutí za třináctým srazem velorexů, který se konal na koupaliště v Bystrém. Více o této akci si můžete přečíst v tomto článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

Vrbenský vrch 2023

Kdy: 15. a 16. 7.

Kde: Vrbno pod Pradědem

Závody automobilů do vrchu, mistrovství ČR.

RD2 Transportprojekt Drift Challenge

Kdy: 14. až 16. 7.

Kde: Panenský Týnec

Automobilové závody – driftování.

Drift Days Champions

Kdy: 14. a 15. 7.

Kde: Příbram, Dlouhá Lhota, Polygon Max Cars plus

Automobilové závody – driftování.

Tuning Motor Párty

Kdy: 14. a 15. 7.

Kde: Vyškov, letiště

Setkání příznivců silných a rychlých vozů.

Letiště hostilo speciálně upravená auta. Předvedl se i brutální Frankenstein

Okolo Elišky

Kdy: 15. 7., start v 11 hodin

Kde: Josefův Důl, u obecního úřadu

Jízda pravidelnosti motocyklových a automobilových veteránů.

Junk Grill & Cemping

Kdy: 14. až 16. 7.

Kde: Krucemburk, kemp Moře u rybníka Řeka

Sraz amerických vozů.

Křenovická jízda

Kdy: 14. až 16. 7.

Kde: Křenovice u Bernartic

Setkání veteránských automobilových i motocyklových nadšenců.

Burácení v údolí

Kdy 15. 7., start v 10 hodin:

Kde: Hlubočky, Mariánské údolí

Setkání auto i moto veteránů do roku 1968, jízda pravidelnosti do vrchu (Posluchov), od 15.30 jízda obcí do Hrubé Vody.

Hanácký lichoběžník

Kdy: 15. 7.

Kde: Chvalkovice na Hané

Závody sportovních motocyklů do roku výroby 1978, sajdkár a pionýrů.

Na motorce do Chorvatska: kolik stojí dálniční poplatky při cestě k moři

Yamaha MT Tour

Kdy: 15. a 16. 7.

Kde: Ostrava-Třebovice

Testování MT modelů i volné jízdy.

Motosraz

Kdy: 15. 7.

Kde: Lazníky

Setkání motorkářů a vyjížďka.

Jízda pravidelnosti na Šlikovském okruhu

Kdy: 15. 7. od 9 hodin

Kde: Šlikova Ves

Závody motocyklů.

Retrojízda

Kdy: 15. 7. od 8 hodin

Kde: Drahobuz

Setkání veteránů: automobily, motocykly, traktory a další stroje.

Veterán Rallye

Kdy: 15. 7. od 10 hodin

Kde: Ústí nad Labem, Mírové náměstí

Závody veteránů krajinou Českého středohoří a výstava (od 13 hodin).

Vedle Tatry 138 měla existovat i lehčí 137. Projekt však zastavil protest LIAZu

Zlínská Historic Rally

Kdy: 15. 7.

Kde: Zlín-Louky, u společnosti VITAR

Mistrovství ČR, Pohár historických vozidel, automobilů i motocyklů, orientační soutěž, jízda zručnosti.

Výstava historických vozidel s vyjížďkou

Kdy: 15. 7. od 7 hodin

Kde: Červený Kostelec, Brodský rybník

Spanilá jízda a výstava veteránů.

Memoriál Rudolfa Utěšila

Kdy: 15. 7. od 9 hodin

Kde: Klánovice, u kostelíčku

Setkání a jízda historických vozidel.

Výstava historických vozidel

Kdy: 15. 7. od 9.30 hod

Kde: Svitavy, náměstí Míru

Výstava veteránů do roku výroby 1993.

Setkání historických vozidel

Kdy: 15. 7. od 10 hodin

Kde: Černošín, náměstí 1. máje

Spanilá okružní jízda a výstava.

Nejlevnější kabriolety na českém trhu

Sraz Moskvičů

Kdy: 15. 7.

Kde: Svojanov, hrad

Setkání příznivců značky a jízda po okolí.

Dědečkova výstava + burza

Kdy: 15. 7. od 10 hodin

Kde: Doubravice u Pardubic

Výstava historických strojů

Auto-moto burzy

Burza

Kdy: 15. 7. od 6 hodin

Kde: Bohuňovice na Hané, letiště



Burza

Kdy: 15. 7.

Kde: Nupaky

Burza

Kdy: 15. 7. od 10 hodin

Kde: Sekeřice, areál U lesa

Burza

Kdy: 16. 7. od 5. hodin

Kde: Kámen, letiště

Burza

Kdy: 16. 7.

Kde: Svitavy, plochodrážní stadion

Burza

Kdy: 16. 7.

Kde: Nový Bydžov-Chudonice

Burza

Kdy: 16. 7.

Kde: Tuhaň u Lomnice nad Popelkou

