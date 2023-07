Na severu Čech ve městech Most a Litvínov odstartoval pilotní provoz zbrusu nového vodíkového autobusu na linkách městské hromadné dopravy. Ten bude probíhat až do neděle 9. července. Speciální vodíkový autobus, jehož výrobcem je slovenská společnost Mobility&Innovation Production, se pohybuje v ulicích od čtvrtka 29. června.

Autobus na vodíkový pohon v Mostě. Pohled z přední strany. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Autobus byl den před zahájením provozu nejdříve představen veřejnosti v Litvínově a potom i v Mostě.

„Oproti řízení klasického autobusu se to moc neliší,“ prozradil před zahájením pilotního provozu řidič Dopravního podniku měst Most a Litvínov Martin Haspra s tím, že vůz pohání elektromotor, tak má dobrý odpych.

„Jede dobře rychle, takže bude i rychle vyjíždět ze zastávek. Je tichý a pohodlný,“ dodal šofér.

„Pět dní jezdil autobus v provozu v Mostě, aby se následně na dalších pět dní přesunul do Litvínova. Na poslední den testování se opět vrátí do Mostu,“ přiblížil ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

První vodíkový autobus MHD v Mostě:

Zdroj: Edvard D. Beneš

Nízkopodlažní elektrický autobus C68 E

Vůz s vodíkovými palivovými články vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production je prvním vodíkovým autobusem vyrobeným na Slovensku. Má celkovou délku 7,98 metru, šířku 2,55 metru a výšku 2,94 metru. Jeho maximální kapacita je až 68 cestujících, z toho 20 míst je k sezení.

Plně klimatizovaný vodíkový autobus ujede podle výrobce na vodík až 320 kilometrů a dalších 100 kilometrů na baterii. O pohon autobusu se stará elektromotor Siemens Elfa s celkovým výkonem 125 kW a točivým momentem 1 019 Nm. Elektromotor je napájen dvojicí akumulátorů s celkovou kapacitou 70 kWh. Celková kapacita čtyř vodíkových nádrží je 10,5 kilogramu a jejich doplnění trvá 10 minut.

Na testovacím provozu vodíkového autobusu spolupracují města Most a Litvínov se skupinou ORLEN Unipetrol, která autobus pro pilotní projekt zprostředkovala a finančně podpořila.

„Vodíková technologie je ideálním doplněním bateriové elektromobility pro rozvoj nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy jak na silnici, tak na železnici. Ta bude brzy hrát důležitou roli v energetickém mixu pro plnění cílů čisté mobility a dekarbonizace, které jsou součástí bezemisního rozvoje Evropské unie i České republiky,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva společnosti ORLEN Unipetrol.

Den před uvedením autobusu do testovacího provozu v městské hromadné dopravě, byla v Záluží u Litvínova otevřena druhá veřejná vodíková stanice. Ta má stejné parametry jako v březnu otevřená vodíková stanice na pražském Barrandově.

„Naším cílem je vyrábět až 130 tisíc tun obnovitelného vodíku ročně. Do konce tohoto desetiletí počítáme se zřízením více než 100 vodíkových čerpacích stanic po celé střední Evropě v rámci sítě ORLEN pro potřeby osobní, veřejné i nákladní dopravy, přičemž téměř třetina z nich bude v České republice,“ řekl Daniel Obajtek, generální ředitel a předseda představenstva společnosti PKN ORLEN.



Technická data vodíkového autobusu – Elektro Hydrogen Bus C68 E

Délka 7,98 metru, šířka 2,55 metru, výška 2,94 metru. Hmotnost: 6 700 kilogramů. Maximální kapacita je až 68 cestujících, 20 – 26 míst k sezení. Plná klimatizace. Na vodík až 350 kilometrů, dalších 100 kilometrů na baterii. Pohon: elektromotor Siemens Elfa 125 kW. Napájení: dvojice akumulátorů s celkovou kapacitou 70 kWh. Kapacita čtyř vodíkových nádrží 10,5 kilogramu, doplnění trvá 10 minut. Modulární systém karosérie může tvořit různé kategorie autobusu. Zdroj: mobility & innovation production s.r.o..

Výstavbu vodíkové stanice v Záluží u Litvínova podpořilo Ministerstvo dopravy České republiky v rámci Operačního programu doprava 2. „Podle současného plánu čisté mobility by v České republice do roku 2025 mělo být dvanáct vodíkových stanic a čtyřicet stanic pak do roku 2030,“ připomněl ministr dopravy České republiky Martin Kupka.

Vozidla na vodíkový pohon jsou v podstatě elektromobily. Svou energii ale nečerpají z baterií, prostřednictvím reakce vodíku s kyslíkem v palivových článcích za vzniku vody.

Zásadní výhodou vodíkových vozidel oproti stávajícím bateriovým elektromobilům je dlouhý dojezd a krátká doba plnění, která je srovnatelná s tankováním benzinových a naftových automobilů. Vodíkových aut zatím v Česku jezdí jen několik desítek. V roce 2030 by však podle odhadů Ministerstva dopravy České republiky mohlo být na našich silnicích až 50 000 vozů na vodíkový pohon.

