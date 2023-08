Měsíc před slavnějším dakarským závodem se na východě Afriky jede maratonská rally pro historická závodní vozidla. Letos se jí zúčastní i české posádky.

Takových skoků absolvovaly oba vozy při testu desítky | Foto: Radek Pecák

Vojtěcha Štajfa stále můžou vídat diváci při tuzemských rallye. Střídá tu starty za volantem současných špičkových speciálů kategorie R5 a historické Toyoty Celica. A v obou stále umí sbírat umístění na stupních vítězů.

„Závodění v moderních autech mě udržuje v kondici, ale čím dál raději závodím s historickými auty,“ svěřil se mi během testování dvou historických závoďáků v areálu mamutího hnědouhelného dolu v Německu.

Na to, jak to tam vypadalo, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

„Máme tady nový přírůstek do naší stáje historických aut, kterým je Opel Ascona a rovněž Porsche 911. To si vypůjčuji od obrovské osobnosti světového motorsportu Jürgena Bertla.

Ten byl svého času manažerem továrního týmu Audi, kdy vítězilo se svým Quattrem a sám také závodil.

„Obě auta teď ladíme na naši první účast na čtyři tisíce kilometrů East African Safari Classic Rally, která se pojede v prosinci v Keni. Původně jsme sice chtěli jet s tímto Opelem Ascona, který jsme si v únoru dovezli ze Švédska, ale nakonec si ho od nás vyžádala jedna velmi speciální posádka. Její jména zatím prozradit nemůžu, ale bude ve startovním poli této africké rally skutečně ojedinělá,“ říká s potutelným úsměvem Štajf.

Proto se nakonec domluvil na zápůjčce Porsche. „Zatím jsem s tímhle autem neměl nikdy žádné větší zkušenosti a tady na šotolině se učím správný jízdní styl. S Opelem si lze v zatáčkách více hrát, tady je znát, že je prakticky celá hmotnost až úplně vzadu,“ vysvětluje.

Schopnosti obou aut jsem mohl posoudit i osobně na sedačce spolujezdce. Dokonce jsem párkrát zažil také krátký let vzduchem na pasáži se skokem. Tak trošku jsem se bál, co na dopad budou říkat moje záda, ale nakonec to nebylo o moc horší, než když na lyžích přeskočíte nějakou tu nahrnutou hromadu sněhu. Porsche má krásný zvuk a na rozmoklé šotolině přecházelo z jednoho driftu do druhého. Ale i Ascona je pravověrné závodnické náčiní.

Podívejte se, jak Vojtěch Štajf před pár lety závodil na katarské rally.

Zdroj: Youtube

Čeká se na blatníky

Jenže šestiválcové třílitrové Porsche má v porovnání s Opelem mnohem větší výkon. Z jeho dvoulitru se totiž na zadní kola přenáší 190 koní.

Zatímco Porsche je na závod již nyní prakticky zcela připravené, na Opelu se ještě bude pracovat. Například na něm v době testu chyběly repliky původních rozšířených blatníků, které má dodat specializovaná firma. Vše musí být hotové do poloviny září, kdy se bude odesílat kontejner s auty a náhradními díly na místo startu.

A proč se vlastně Vojtěch Štajf chce této dlouhé soutěže účastnit? „Láká mě už dlouho, byl jsem se tam kdysi podívat s továrním týmem Škody v době, kdy tam dokonce Armin Schwarz s Octavií WRC dojel na stupních vítězů a posledních šest let o tom uvažuji stále intenzivněji,“ říká.

Tato rally klasických historických aut je totiž možná už poslední klasickou maratonskou rally. Vždyť rychlostní zkoušky zde mají délku od 70 do 150 kilometrů a každý den se odjedou tři. Samozřejmě velmi často vede trať po zcela rozbitých kamenitých cestách. Navíc tu, mimo jiné, hrozí středy s těmi největšími africkými zvířaty.

„Já právě mám rád, když se musí jet i hlavou. Tedy tak, abych neoddělal techniku během prvních dvaceti rychlých kilometrů. Historická auta samozřejmě nemají třeba tak odolné brzdy jako současná auta a platí i o řadě dalších dílů. Nehledě na absenci posilovače řízení a další moderní vymoženosti…“

Do Keni si s sebou kromě osmi mechaniků a dalších několika lidí bere také zmiňovaného Jürgena Bertla. „Kromě toho, že zná dokonale auto, tak tu rovněž více než desetkrát také buď závodil nebo pracoval pro závodní týmy,“ uzavírá závodník.