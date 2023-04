Jezdit Volhou. V době hluboké totality se za volantem papalášského sedanu (i když ne zase tak moc papalášského – ti kteří si byli „nejrovnější“ jezdili Čajkou) viděla spousta mladých kluků. O jednom takovém vypráví i nový seriál České televize, pojmenovaný stručně a jednoduše Volha.

GAZ 21 v seriálu Volha | Foto: Česká televize - Pavla Černá

Tvrdit, že nebyla Volha inspirovaná americkými sedany z padesátých a raných šedesátých let, by bylo jako tvrdit, že nebyl hotel International – někdejší Družba – inspirován americkými mrakodrapy. Na druhou stranu je faktem, že socialistický GAZ 21 Volha, který vstoupil do výrobního programu v roce 1956, nebyl na svou dobu úplně špatným autem. Dočkal se ohlasu i v západních zemích, vyráběl se dokonce v Belgii a dnes je z něj ceněný sběratelský exemplář.

Volha „Carevna“ byla modelem automobilky „Gorkovsky avtomobilny závod“ z Nižnijho Novgorodu. Šlo o sedan klasického uspořádání, poplatného době. Motor vpředu poháněl skrze třístupňovou ručně řazenou převodovku (a později i automat) zadní kola s tuhou nápravou. I když byly první kusy vybaveny ještě motorem se stranovým SV rozvodem z předchozího modelu Poběda, už od modelového roku 1957 se pod kapotou objevil zcela nový motor, poprvé s hliníkovou konstrukcí a OHV rozvodem.

Řadový čtyřválec o objemu 2,4 litru disponoval zprvu výkonem 71 koní, takže relativně velkému (na délku 4,8 metru) a těžkému vozu neuděloval nijak převratnou dynamiku. S ohledem na to, že byla Volha primárně komfortním vozem, ale výkon v tehdejší době dostačoval.

V seriálu hraje takzvaná třetí série i GAZ 24

Celkem v rychlém sledu – konkrétně v letech 1958 a 1962, se vůz dočkal dvou modernizací. Rozeznat je lze na první pohled podle přídě. Zatímco první série měla masku s horizontálními širokými lamelami, ta druhá už měla šestnáct na výšku orientovaných otvorů.

V novém seriálu České televize Volha se pak objevuje poslední série třetí, vyráběná od roku 1962 kdy do výroby vstoupilo také kombi. Poslední modernizace se dá poznat podle masky s četným žebrováním, a také podle toho, že už nemá sošku jelena na kapotě. Uvádí se dva důvody, proč jelen z kapoty zmizel – jedním je bezpečnost chodců, které soška při případném střetu velmi ohrožovala, druhý je pak ryze politický, potažmo ideologický.

Ruské Volhy se vyráběly také v Belgii. První se začaly dělat před 65 lety

Modrá GAZ 21 Volha „Carevna“ je jedním z aut, která Kryštof Hádek v seriálu řídí. Ačkoliv ke své nelibosti začíná na klasickém „Stejšnu“ – Škodě 1202, který ve vozovém parku, spravovaném Jiřím Lábusem, slouží jako vůz, na němž začíná každý nový řidič Československé televize. Postupně však usedne nejen do Carevny, ale i do vysněné a výrazně novější Volhy – šedého vozu GAZ 24.

GAZ 24, který původní GAZ 21 nahradil, se nakonec stal jedním z nejdéle vyráběných automobilů Sovětského svazu. Když se definitivně přestal vyrábět, což bylo až v roce 1992 těsně po rozpadu svazu, byl už zoufale zastaralý. Jeho odkaz přesto žil dál v devadesátkách a dokonce i po novém miléniu, a to ve vozech GAZ 3102 Volha, 31105 Volha a 3110 Volha.