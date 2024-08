Při výběru obytného vozu je zákazník postaven před těžkou volbu - bude lepší karavanový přívěs, plnotučný obytňák, nebo dodávka s obytnou vestavbou? Rozhodnutí není jednoduché. Záleží především na tom, jaký komfort během cestování vyžadujete, na jaké cesty se hodláte vydávat a v neposlední řadě je tu také finanční hledisko. Dnes se budeme věnovat poslední jmenované variantě, jejíž výhody a nevýhody lze perfektně demonstrovat na Volkswagenu California, dlouholetém králi své třídy. Právě teď je k dispozici verze Last Edition, kterou už brzy vystřídá nová generace postavená na základu aktuálního Multivanu. Last Edition vycházející z VW Transporter 6.1 najdete v nabídce za zvýhodněnou cenu. Testovali jsme vrcholnou variantu Ocean.

Pohodlí a výbava jako v osobáku

První nespornou výhodou je fakt, že řídíte auto běžné velikosti. Pocitově je možná rozměrnější než běžný osobák, ovládání však zvládne úplně každý. Problém nebudete mít ani s průjezdností pod viadukty či v úzkých městských uličkách, vejdete se do většiny podzemních garáží, na trase vás tedy nečekají žádná omezení.

To samé se týká spotřeby. S dvoulitrovým turbodieselem o výkonu 150 kW (204 koní) jsme cestovali se spotřebou mezi 9 a 10 litry, a to jsme auto na dálnicích nijak nešetřili. S velkým obytným vozem bychom byli se stejným stylem jízdy určitě o třetinu výš. Zvyknout si budete muset jen na výrazné podtáčení motoru, jímž se převodovka snaží zajistit co nejnižší spotřebu i emise.

Osobnímu autu se podobá i kabina a výbava. Kromě přehledného infotainmentu, který podporuje Apple Carplay i Android Auto a obsahuje příplatkovou navigaci Discover pro, dostanete množství bezpečnostních asistentů včetně hlídání příčného provozu při couvání. Na dlouhých cestách se bude hodit adaptivní tempomat, který funguje až do rychlosti 210 km/hod. Zvolit si můžete také adaptivní podvozek s volbou jízdních režimů, nezávislé topení a tažné zařízení s příslušným asistentem pro snadnější manévrování. Horší výhled dozadu pak kompenzuje couvací kamera. Už ve standardu dostanete vyhřívaná přední sedadla, dešťový senzor, světla s automatickým přepínáním denního svícení a třízónovou automatickou klimatizaci. Přestože tedy řídíte obytnou dodávku, nemusíte se nijak omezovat v bezpečnosti ani komfortu, na jaké jste zvyklí ze svého osobního auta.

Nezalekne se ani horších cest

Ruku v ruce s kompaktními rozměry jde další vlastnost, kterou ocení zejména dobrodružnější typy cestovatelů. California má pohon všech čtyř kol 4motion, můžete si tedy troufnout do mnohem horších podmínek, než vám dovolí velký obytňák, nota bene přívěs. Pokud rádi kempujete na divoko, stane se čtyřkolka neocenitelným společníkem a z louky, na níž jste se utábořili, se následující den dostanete ven, i když padne rosa nebo zaprší.

Ve volitelné výbavě najdete mechanickou uzávěrku diferenciálu a asistenta pro sjíždění kopců, které schopnosti auta ještě vylepší. Spolu s celkovou nenápadností vozu jde tedy o skvělou kombinaci pro navštěvování hůře dostupných míst a pobyt v nedotčené přírodě.

Komfort pro dva, ale jde to i ve čtyřech

Pokud jde o kempovací vybavení a vnitřní řešení prostoru, Volkswagen ukazuje, že v této oblasti může čerpat ze zkušenosti několika desetiletí. Ve specifikacích se dočtete, že cestovat i kempovat můžete ve čtyřech, a rozhodně se nejedná o lakování reality narůžovo. My jsme vyrazili ve složení dva dospělí a dvě děti ve věku jedenáct a patnáct let, tedy čtyři plnohodnotní pasažéři.

Výklopný střešní stan poskytuje pohodlný nocleh dvěma lidem, další dva sdílejí lůžko, které vznikne sklopením zadních sedaček a překrytím matrací. Dobře vymyšlené zatemnění vnitřního prostoru je otázkou chviličky.

Prostorově nikdo z nás nestrádal, „spodní“ spáči si stěžovali pouze na horko, s nímž si dolní okénka nedokázala zcela poradit. Obsluha postelí nemůže být jednodušší. Střecha se vyklápí elektricky, stačí tedy stisknout tlačítko, které najdete na samostatném displeji. (Ten ovládá i ostatní kempovací funkce, jako je nezávislé topení, lednička a další. Nejen v přírodě se bude hodit funkce náklonoměru, který vám ukáže polohu auta, a informace o stavu vody v nádržích.) Stan je samozřejmě vybaven i síťovinovými okénky, jež zajišťují příjemné proudění vzduchu, a má velmi pohodlnou matraci. Jediné nepohodlí tak představuje přístup - nahoru se musíte zkrátka vydrápat po předních sedačkách.

Také spodní lůžko rozložíte jedna dvě. Sklápění sedaček zvládáme po prvním vyzkoušení bez potíží, pak na ně hodíme skládací matraci z nákladového prostoru, a máme hotovo. Ráno postupujeme v opačném směru a během pár minut je auto připraveno k jízdě.

Domácnost ve zmenšeném provedení

Ovšem nejen spánkem živ je člověk, a tak oceňujeme přítomnost maličké kuchyňky. Plynový vařič má dva hořáky, hned vedle je dřez s vyklápěcí baterií. Obojí lze přiklopit skleněnou deskou, která poslouží jako pracovní plocha pro přípravu jídla. Přirozeně nechybí ani lednička.

V autě najdete nepřeberné množství úložných prostor - od skříněk v kuchyňce, přes šuplík pod zadními sedačkami až po velkou kredenc vedle nich. Jakmile si zvyknete, kde máte co uložené, budete tady jako doma.

Množství prostoru je samozřejmě slabším místem obytné dodávky, máme-li ji porovnat s velkým vozem nebo přívěsem. Ve dvou si s ním starosti dělat nemusíte, ovšem ve čtyřech už je třeba si dobře rozmyslet, co všechno s sebou potřebujete, a sbalit se co možná nejvíc nalehko. Počítejte s tím, že pro rozložení spodního lůžka musíte část bagáže přemístit do kabiny, takže budete často přenášet věci. Večerní ukládání ke spánku se zase neobejde bez občasného strkání a přelézání přes ostatní členy posádky. Přesto mi tyto momenty připadají jako přijatelná daň za kompaktní rozměr a flexibilitu auta.

Společné posezení

Abychom byli ve výčtu kempovacích vlastností kompletní, nesmíme zapomenout na společné posezení u jídla. Před sluncem i lehkým deštěm ochrání rozměrná markýza, s jejímž rozkládáním jsme neměli sebemenší problém. Velmi dobře vymyšleno je uložení stolku a židliček. Stůl má svou přihrádku z vnitřní strany posuvných dveří, kam se jedním chvatem zacvakne, židličky najdete v pouzdře na vnitřní straně víka kufru. Víko je s nimi sice těžké a manipulace si vyžádá dost síly, na druhou stranu tyto neskladné předměty nezabírají místo v nákladovém prostoru a to je cenný benefit. Kladně hodnotím i zpracování nábytku - je pevný, stabilní a skládá se velmi snadno.

Posedět se dá docela dobře i uvnitř, když přijde chlad nebo déšť. Přední sedačky lze otočit do protisměru a s vyklápěcím stolkem pak můžete vytvořit příjemné zákoutí pro čtyři. A pokud byste si chtěli dát po náročném dni sprchu, najdete ji v zadní části pod poklopem a namontujete během pár vteřin.

Jediná věc, která v obytné dodávce chybí, je toaleta. Řešit to můžete přenosným chemickým WC, tím se však připravíte o značnou část nákladového prostoru. Rozhodli jsme se proto vyrazit bez ní. V takovém případě máte dvě možnosti - buď nocovat v kempech, které jsou sociálním zařízením vybaveny, nebo naopak v přírodě, kde nikoho nepohorší vaše občasné návštěvy křoví, s polní lopatkou či bez ní. Všichni jsme si s tímto stavem věcí poradili, a i když je vlastní záchod nespornou výhodou, pádný argument proti obytné dodávce rozhodně nepředstavuje.

Shrnutí

Volkswagen California Ocean je skvěle vybavená obytná dodávky pro lidi, kteří plánují aktivní dovolenou, během níž budou stále v pohybu, a chtějí se dostat i na hůře dostupná místa. Vnitřní prostor je skvěle řešený a promyšlený do posledního detailu, ovládání všech prvků zvládne i zcela nezkušený táborník. Jedinou nevýhodu může představovat nepřítomnost záchodu a také prostor, pokud cestujete v početnější sestavě. Pokud se s těmito omezeními vyrovnáte, lepší obytnou dodávku budete na trhu hledat jen těžko.

Kolik vás bude stát

Volkswagen California pořídíte za cenu od 2 085 678 Kč. Testované auto v nejvyšší verzi Ocean s příplatkovou výbavou stojí 2 792 093.