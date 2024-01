V roce 2002 se v souvislosti s Golfem poprvé objevilo písmeno R. Golf měl sportovní verzi už do té doby – legendární řadu sportovních hot-hatchů GTI – ale právě „erkové“ modely se staly těmi nejvýkonnějšími z celé stáje. A odkaz pokračuje. Volkswagen v Rakousku nabídnul první pohled na Golf R v nové faceliftované verzi, oslavující výročí 50 let Golfu.

Od roku 2019 se na rakouském jezeru Zell am See obnovilo každoroční konání akce Ice Race. Její součástí je jednak severská disciplína „skijouring“, tedy jízda na lyžích ve vleku za autem, ale i jízdy závodních speciálů nebo produkčních automobilů. Právě na této zamrzlé oslavě motorsportu představil Volkswagen vůbec poprvé svou očekávanou novinku – Golf R ve faceliftované verzi, která se podle všech předpokladů stane novým nejsilnějším sériovým Golfem za padesát let existence modelové řady.

Vůz byl k vidění jen jako maskovaný prototyp a na povrch neunikl ze strany Volkswagenu ani žádný technický detail, nicméně účastníci už mohli vidět, jak si vůz vybavený pohonem všech čtyř kol počíná na sněhu a ledu v rukou těch nejpovolanějších. Za volant byl přizván legendární závodník Hans-Joachim Stuck a také šestinásobný světový šampion v rallycrossu Johan Kristoffersson. „Ice Race je opravdová podívaná. Jiní řidiči by v těchto podmínkách nasazovali sněhové řetězy, ale pro nás závodní jezdce právě tady začíná skutečná zábava.“ řekl ke svojí jízdě i celé akci Stuck.

Na co se můžeme těšit u nové verze Golfu R? Půjde o stejnou, jen lehce doladěnou a posílenou techniku, kterou známe z dosavadní podoby osmé generace. Základem tedy bude dvoulitrový, turbem přeplňovaný benzínový motor, dosahující výkonem daleko za hranici 300 koní. Zůstává otázkou, zda standardní verze překoná pár měsíců starou limitovanou edici Golf R 333. Ta se vyrobila v počtu 333 kusů, z nichž každý měl 333 koní.

První Golf nesoucí písmeno R měl motor paradoxně o dost větší, ale méně výkonný. Šlo o variantu Golf R32 z roku 2002, kdy tehdy čtvrtá generace vozu dostala pod kapotu šestiválec o objemu 3,2 litru, dosahující výkonu 240 koní. Následující pátá generace si ponechala motor, jen s výkonem zvýšeným na 250 koní. Golf R při šesté generaci už dostal dvoulitrový čtyřválec s turbodmychadlem a výkonem 270 koní. Sedmá generace nabídla 300 a později i 310 koní, a současná osmá generace 320, potažmo 333 koní ve zmíněné limitované edici. Velká otázka pro Golf R po aktuálním faceliftu tedy zní – dostaneme se na 340 koní?

Všechny detaily se dozvíme v létě, kdy nový Golf R definitivně zahodí svoje maskování ze zimní akce a odhalí se světu v plné kráse.