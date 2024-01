Nová éra rozhovorů s autem. Volkswagen integruje umělou inteligenci

Generativní umělé inteligence, které jsou schopné v reálném čase chatovat s uživatelem, zodpovídat dotazy a „vymýšlet“ věci podle zadání, jsou velkým tématem posledních let. Dost možná nejznámější umělá inteligence ChatGPT se nyní dostane i do auta, a to skrze Volkswagen, který představuje novou generaci hlasových asistentů.

Dotazy uživatelů budou umět nové Volkswageny předat umělé inteligenci ChatGPT | Foto: Se svolením Volkswagen