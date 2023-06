Výstaviště v německém Hannoveru je největší na světě. Příznivci vozů Volkswagen Transporter ho o víkendu poměrně slušně zaplnili.

Výzdobě se meze nekladou | Foto: Radek Pecák

Také evropskou premiéru modelu ID.Buzz v prodloužené verzi mohli sledovat návštěvníci srazu vozů Volkswagen Transporter v Hannoveru. Účastnilo se ho na šest desítek tisíc lidí a zhruba šest tisíc exemplářů tohoto modelu v nejrůznějších generacích, provedeních i stavech.

Na nepatrnou část z nich se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Byl jsem přímo na místě a mnohdy jsem nevycházel z údivu, jaká kreativita je možná a co všechno se s tímto autem pojí. Například se najdou lidé, kteří do útrob tradiční střední dodávky nainstalují dvanáctiválcový motor, další zase zhotoví obytné nástavby, které se tyčí do výše nějakých čtyř až pěti metrů.

Současně bylo možné vidět i velmi vzácné exempláře. Například Porsche B32. Je to vlastně Transporter třetí generace, což byla ta poslední, která měla ještě motor vzadu za zadní nápravou. Ovšem v polovině osmdesátých letech tovární závodní tým Porsche potřeboval doprovodný vůz pro své speciály soutěžící na trase Paříž-Dakar. A tak do útrob zabudoval šestiválec z modelu 911. Auto pak mělo výkon 230 koní a zvládalo jet rychlostí 209 kilometrů v hodině. Údajně jich vzniklo patnáct kusů.

Na spanilou jízdu aut účastnících se srazů se můžete podívat tady:

Zdroj: Youtube

V úvodu zmiňovaný prodloužený ID.Buzz jsem již mohl důkladně prozkoumat a dokonce jsem se usadil i na sedačce ve třetí řadě. Ty jsou sice o o něco méně polstrované než ty umístěné více vpředu, ale také dospělý na nich přečká i delší cesty. Místa před koleny i nad hlavou je dost i pro jedince, kteří měří více než sto osmdesát centimetrů jako já.

Bude i elektrická California

Na to, jaký zbývá prostor v kufru po vztyčení této třetí řady, se také můžete podívat do fotogalerie. S přídavným stolkem v zavazadlovém prostoru lze po sklopení sedadel třetí a druhé řady vytvořit hodně velký prostor buď pro přepravu velkého nákladu nebo pro přespání dvou lidí.

Do interiéru se lépe nastupuje díky zvětšeným posuvným dveřím na obou bocích. Pod podlahou se pak může nalézat i největší baterie, kterou zatím Volkswagen do svých modelů řady ID. zkonstruoval. Pojme 85 kWh elektřiny.

Právě velké rozměry a solidní dojezd byly důvodem, proč se divize Volkswagen Užitkové vozy rozhodla k návratu na severoamerický trh. Tam se totiž poslední desítky let v Evropě velmi oblíbený Transporter v žádné ze svých verzí nenabízel.

Vlastně se tak uzavírá kruh popularity, který zahájil v šedesátých letech právě v USA model T1 přezdívaný Bulli.

Nyní se nabízí nejširší paleta Transporterů v historii. Od klasických plechových skříňových verzí, přes šasi, kombi, osobní verze, luxusní Multivan (dokonce ve dvou verzích T 6.1 Multivan a Nový Multivan), obytné Californie až po zmiňovaný plně elektrický ID.Buzz v osobní i užitkové variantě.

A i nabídka verzí tohoto modelu se bude rozšiřovat. Podle zatím oficiálně nepotvrzených informací, které se mi přímo na srazu podařilo získat, bude také ID.Buzz zanedlouho k mání jako kempovací California.