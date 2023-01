Je jednoznačně prokázané, že zimní teploty snižují (v porovnání s těmi letními) dojezd elektromobilů až o desítky procent. Například britský test, který se uskutečnil před rokem prokázal, že Škoda Enyaq zvládne na jedno nabití ujet v chladu o 16 procent menší vzdálenost než v létě. A to nebyla z testovaných modelů zdaleka nejhorší…

Odborníci doporučují, aby ti uživatelé, kteří nechtějí v zimě dobíjet příliš často, tedy raději nastavovali nižší teplotu na klimatizační soustavě. Udržet tělesné schránky neprochladlé jim pak mají pomoci různé vyhřívané součásti vozů. Již standardem jsou vyhřívané sedačky, častým prvkem ve výbavě bývá rovněž vyhřívaný volant.

V luxusních Mercedesech bývají k dispozici třeba také vyhřívané loketní opěrky. Nyní na veletrhu CES německý koncern ZF prezentoval další novinku z této oblasti.

Britové srovnali letní a zimní dojezd elektromobilů. U Enyaqu činí rozdíl 16 %

Jedná se o vyhřívané bezpečnostní pásy. Heat Belt ohřívá přední část karoserie prostřednictvím vetkaných drátů. "Tím je dosaženo maximální povrchové teploty 40 °C / 104 °F při spotřebě pouhých 70 wattů energie. Instalace je jednoduchá a není třeba nastavovat navíječe a předpínače bezpečnostních pásů. Kombinace vyhřívacího pásu ZF s dalšími kontaktními topnými tělesy, jako je vyhřívání sedadel nebo volantu, umožňuje řidiči nastavit nižší úroveň vyhřívání kabiny – což může prodloužit dojezd elektromobilu v chladných podmínkách až o 15 %," uvádí ZF v tiskové zprávě.

Trošku problémem může být to, že pásy samozřejmě nejlépe fungují, pokud je mají lidé ve vozidle co nejblíže k pokožce. Ovšem málokomu se zřejmě bude chtít usedat do vymrzlého vozu v tričku…

Malá škola brzdění: Radí experti ZF z Jablonce, kteří brzdy také sami vyvíjejí

Pokud by výrobci vozidel o tuto novinku projevili zájem, mohli by ji odebírat z Česka. Právě ve Staré Boleslavi má totiž ZF svoji pobočku - ZF Passive Safety Czech s.r.o. Zde se vyrábějí zatím klasické bezpečnostní pásy.

Nápad přidávat pásům další funkce není zcela nový. Například Ford svého času i u nás nabízel Mondea s airbagy zabudovanými do bezpečnostních pásů na zadních sedadlech.