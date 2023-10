Pokud má celý svět časem jezdit v elektromobilech, tak i jejich výroba musí být ekologická. Výrobní závod značky Audi je toho dokladem, jak jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit.

Modelu e-tron, potažmo Q8 e-tron se už vyrobilo přes dvě stě tisíc kusů | Foto: Radek Pecák

Již dvě stě tisíc elektromobilů označovaných dříve prostě E-tron a nyní Q8 e-tron vyrobila továrna Audi v belgickém Bruselu. Redaktor Deníku měl možnost ji v podstatě celou projít a ověřit si, proč je již od roku 2018 první certifikovanou velkosériovou automobilkou s neutrální bilancí CO2.

Přitom tento produkční závod má v tomto směru dosti obtížnou situaci. Nachází se totiž ve velmi omezeném prostoru. Z jedné strany areál omezuje železniční trať a z druhé frekventovaná silnice.

Na to, jak se zde auta vyrábějí, se můžete podívat do fotogalerie.

V době založení ve čtyřicátých letech se totiž rozhodně nepočítalo s roční výrobou přes padesát tisíc vozů. Přesto je cílem vedení závodu každým rokem snižovat spotřebu energií o tři procenta.

Už desítky procent ze spotřeby pokrývá solární park vybudovaný na většině střech budov továrny. Již na konci letošního roku budou v tomto směru využity na sto procent. Pak se další ekologická elektřina získá ve větrných elektrárnách budovaných ve spolupráci s partnerskou firmou na pozemcích na dohled od továrny. Připravuje se také projekt na vodíkové hospodářství. Prostě v případě přebytku elektřiny vyrobené v bezemisních elektrárnách začne pomocí elektrolýzy měnit voda na vodík a ten se uskladní k pozdějšímu využití.

Ještě lépe než ze statických obrázků si dojem o výrobě vytvoříte při prohlížení následujícího videa:

Snaha o udržitelnost ale zdaleka nezahrnuje jen usilování o využívání „zelené“ elektřiny a úsporu energií. Například jde také o recyklaci obalového materiálu.

Jelikož motory a moduly do vysokonapěťových baterií do Bruselu cestují z maďarského výrobního závodu, vymysleli experti Audi způsob, jak 97 procent obalových materiálů pro tyto komponenty recyklovat. Místo dopravy po silnicích dlouhým řetězcem kamiónů se nyní využívají vlaky.

Baterie má hmotnost více než 700 kilogramů

Audi rovněž zaměstnává vědce, které se zabývají rozličnými projekty v oblasti udržitelnosti. Tak například se rozbíhá výzkum získávání drahých kovů z přírodní vody a velké úsilí se věnuje druhému životnímu cyklu v automobilech již doslouživších vysokonapěťových baterií. Jednomu takovému projektu věnujeme speciální článek, který je připraven na pondělní vydání.

A jak se elektromobily v Bruselu vlastně vyrábějí? Vlastně se to tak moc neliší od produkce klasických spalovacích aut. Stejně jako v jiných moderních automobilkách čím dál více práce zastávají roboti. Zde je to navíc více než žádoucí, protože bateriový paket má hmotnost přes sedm stovek kilogramů.

Audi Q8 e-tron je však z velké části z hliníku. Svařené karosérie se odešlou do lakovny a pak začne montáž jednotlivých dílů. Mezitím se ve speciální hale z 36 modulů, rámu, kabelů, propojek a dalších dílů vytváří trakčni baterie. Ta v určitém okamžiku doputuje do montážní haly. Než se dostane do automobilu, což je okamžik, kterému se říká svatba, je zabudována mezi nápravy vozu a propojena s pohonnými elektromotory.

Tento proces trvá jen desítky sekund a vše je opět v režii robotických ramen. Ty celý podvozek usadí na přesné místo, nasadí a utáhnou spojovací šrouby. Na lidském operátorovi je pak jen nastavení geometrie přední nápravy.

Na výrobní lince jsem viděl i auta určená pro americký trh. V okamžiku, kdy již mají namontována přední světla, jsou snadno rozpoznatelná.Mají totiž na okraji světlometů oranžový prvek, který auta pro Evropu nepotřebují.

Také nesmějí být opatřena virtuálními kamerovými zpětnými zrcátky. Zatím totiž v USA tuto výbavu pro auta neschválili.

Kromě modelu Q8 e-tron začnou brzy v Bruselu montovat další model. Samozřejmě opět elektrický, ale menší. Půjde o vůz Q4 e-tron, který se ale souběžně dále bude produkovat v německém Cvikově.