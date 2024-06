Vídeň hostí výstavu Formule1: čekají vás ikonické vozy i příběhy slavných pilotů

Už jen pár dní máte jedinečnou příležitost navštívit výstavu Formule 1 v MetaStadt ve Vídni. Tato fascinující expozice, která se sem přesunula z Madridu, zde bude k vidění pouze do 16. června. Pak zamíří do kanadského Toronta. Výstava nabízí poutavý pohled do historie a současnosti jednoho z nejpopulárnějších motoristických sportů na světě.

Výstava Formule 1 ve Vídni. | Foto: Deník/Daniel Pecák