Až do neděle se v areálu výstaviště v pražských Holešovicích koná další ročník motoristické akce Legendy.

Auta s mnoha stovkami koní pod kapotou se sjela do jedné z výstavních hal | Foto: Radek Pecák

Již deset let se v Praze pořádá akce s názvem Legendy, Vidět při ní jsou zejména automobily, které jsou snem kluků a pánů všeho věku.

Část z nich si můžete prohlédnout v naší galerii snímků, které byly pořízeny den před oficiálním otevřením výstavy pro veřejnost.

Letos ji organizátoři pojali také jako jakýsi autosalon, na němž některé značky (Mercedes-Benz, Ford, Hyundai, Jeep či Škoda představují v premiérách své novinky určené pro běžné zákazníky. O těch budeme psát ve speciálním článku.

Hlavním letošním motivem jsou německé hvězdy. Nejvíce legendárních vozů s místem zrodu v Německu má ostatně hvězdu také na své karosérii. Mercedes-Benz, který je tradičním partnerem výstavy, přivezl například legendární vůz Rudá svině, který stojí na úplném počátku slavné sportovní divize AMG. Hned vedle něj jsou aktuální produkty jak Mercedesu, tak právě i AMG.

Ve speciálním pavilonu jsou k vidění mnohé unikátní stroje s logem vzpínajícího se koně, který je tradičním symbolem Ferrari. Nejrychlejší z nich - monopost Ferrari F 10, který řídil v sezóně 2010 Fernando Alonso a získal s ním pět vítězství je ale jinde - v expozici Shellu. Tato firma také ukazuje útroby cisterny, v níž se vozí na čerpací stanice paliva. Zájemci si můzou vyzkoušet rovněž to, jak se vyměňují pneumatiky na Formuli 1. Ti, kteří to zvládnou v nejrychlejším čase, získají ceny.

Aktuální závodní stroje i jejich piloti

Čeští patrioti můžou být hrdí na um tuzemských konstruktérů, kteří stvořili supersport Praga Bohema i motocykl Praga ZS 800. Nechybí samozřejmě ani historické tuzemské a zahraniční automobily. V jednom pavilonu jsou letos pouze motocykly.

Zblízka si je možné prohlédnout řadu současných závodních strojů, včetně třeba nového dakarského speciálu české posádky týmu Toyota Gazoo Racing Tomáše Ouředníčka a Davida Křípala.

Stejně jako každý rok se i letos na slavnosti představí české osobnosti motorismu. Fanoušci se mohou těšit na Petra Piláta,Erika Caise, Martina Macíka, Tomáše Ouředníčka, Radka Jaroše, Richarda Chlada, Ondřeje Klymčiwa, Filipa Turka, Míru Hejdu, Mílu Janáčka, Jana Černého, Ondřeje Hrubeše a další.

Akce se koná po oba víkendové dny. V sobotu je otevřeno od 9 do 20 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. Oficiální cena základní vstupenky je 600 Kč. Zvýhodněná vstupenka pro studenty 15+, seniory 65+ a doprovod ZTP/P stojí 300 Kč. Děti ve věku 6 až 15 let zaplatí jen 100 Kč a děti do 6 let mají vstup zdarma.