Je to místo, které má pro vyznavače zdolávání rychlostním rekordů doslova magické kouzlo. Při vyslovení jeho jména, Bonneville Salt Flats, nejednomu z účastníků zdejších rychlostních závodů naskakuje husí kůže. Někdejší solná pláň bývalé rozsáhlé vodní plochy je každoročně dějištěm několika velice uznávaných motoristických festivalů. Závodit se zde začalo před 110 lety.

Bonneville bylo jezero, které existovalo už v období pleistocénu, který je známý také pod starším názvem diluvium, což je starší oddělení čtvrtohor. Jezero zaujímalo část území současných států Utah, Idaho a Nevada v USA. Bylo pojmenováno americkým geologem G. K. Gilbertem po důstojníkovi US Army Benjaminu L. E. de Bonnevillovi, který ve 30. letech 19. století prozkoumal Intermountain West, což je geografická a geologická oblast na západě Spojených států. Nachází se mezi Rocky Mountain Front na východě a Cascade Range a Sierra Nevada na západě. Jeho příhody sepsal americký spisovatel Washington Irving.

Jezero, které z větší části vyschlo, mělo podle portálu Wikipedia rozlohu asi 50 000 kilometrů čtverečních. Bylo více než 550 kilometrů dlouhé a maximálně 230 kilometrů široké. Dosahovalo maximální hloubky 400 metrů.

Pozůstatky jezera Bonneville jsou dnes vodní plochy Malé Solné jezero, Sevier, Rush, Utažské jezero a Velké Solné jezero.

Poprvé se zde jely závody před 110 lety

Historie závodění na solném jezeře Bonneville se podle portálu Motoforum.cz začala psát již v roce 1907, kdy na tomto místě William Dave „Bill“ Rishel, automobiový nadšenec z Utahu, a dva místní podnikatelé testovali vhodnost soli pro jízdu tím, že na jejím povrchu zkoušeli jet s vozem Pierce-Arrow. Rishel popsal lokalitu jako vhodnou pro závodění v průběhu motocyklového závodu z New Yorku do San Francisca. Jeho poznámky jsou uloženy v knihovně University of Utah. V srpnu roku 1914, tedy před 110 lety, se zde jel vůbec první závod a byl zároveň ustanoven historicky první, i když ještě neoficiální rychlostní rekord.

První rekord zajel Teddy Tetzlaff

close info Zdroj: Wikimedia Commons, neznámý autor, volné dílo zoom_in Vítěz prvního závodu a držitel prvního rychlostního rekordu na Bonneville Salt Flats, závodní jezdec Teddy Tetzlaff.Promotér závodů Ernie Moross přivezl na sůl jezera osm závodních vozů. Nejpozoruhodnějším vozem byl Blitzen Benz o výkonu 300 koní, řízený Teddym Tetzlaffem, který 12. srpna 1914 dosáhl rychlosti 142,8 mil za hodinu, což je v přepočtu 229,89 kilometrů v hodině, a vytvořil neoficiální světový rychlostní rekord na zemi.

Tetzlaff si pochvaloval hladkost soli a poznamenal, že chladný povrch zabránil tomu, aby se jeho pneumatiky přehřívaly. „Stroje, podle dnešních měřítek primitivní, byly zázraky inženýrství počátku 20. století. Vozidla, byla odstrojena od zbytečné zátěže a byla hlavně o surové síle a minimalismu. Žádná luxusní aerodynamika, žádná vyspělá technika, prostě a jen hrubá mechanická síla,“ píše se na facebookovém profilu Land Speed Racing USA.

Stroje za sebou nechávaly hroudy soli

Diváky prvního závodu na solném jezeře Bonnevile tvořila směsice místních obyvatel a zvědavých přihlížejících. Ta s úžasem sledovala, jak stroje trhají sůl a zanechávají za sebou její hroudy.

„Nakonec to nebylo jen o tom, kdo projede cílem jako první, ale o triumfu lidského ducha a vynalézavosti. Pro neúnavnou snahu o pokrok se solné pláně Bonneville osvědčily. Staly se místem, kde se sny o rychlosti v dalších letech mohly stát skutečností," doplňuje Land Speed Racing USA. Jezero Bonneville se tak stalo posvátnou půdou pro nadšence rychlosti z celého světa.

Tetzlaff Peak na počest prvního rekordmana

Jméno po držiteli prvního rychlostního rekordu Teddu Tetzlaffovi - Tetzlaff Peak - nese od roku 1960 jedna z hor poblíž jezera Bonnevile. Vysoká je 1 894 metrů – 6 214 stop.

Pět velkých podniků v roce

Jak již bylo napsáno, závody motorových vozidel se konají na solných pláních od roku 1914. Závodí se v části Bonneville Salt Flats známé jako Bonneville Speedway. V Bonneville Salt Flats se koná pět velkých pozemních rychlostních závodů.

Bonneville Speed Week, který se většinou koná v polovině srpna, je následovaný World of Speed v září a World Finals, který se jezdí začátkem října. Tyto tři akce vítají auta, nákladní auta a motocykly.

Bonneville Speedweek 2024, číslo 506 Blown Fuel Lakester vyjíždí:

| Video: Youtube

Bub Motorcycle Speed ​​Trials, který si letos připomíná 20 let od svého vzniku, je závod určený pouze pro motocykly. O světové rekordy se bojuje v září při Mike Cook ShootOut. Southern California Timing Association a Utah Salt Flats Racing Association pak organizují a plánují další akci pro více vozidel.

Všichni pořadatelé akcí přispívají k přípravě a údržbě solného povrchu jezera. Srpnové akce Speed Week byly v letech 2015 a 2022 zrušeny z důvodu špatného stavu soli v některých částech trati.



Termíny letošních závodů

Letošní Bonneville Speed Week už máme za sebou, konal se od soboty 3. do pátku 9. srpna. World of Speed se v letošním roce uskuteční ve dnech 6. až 9. září. World Finals 2024 má letos termín ve dnech 28. září až 1. října.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Troxx, volné dílo zoom_in Nejvyššího uznávaného místního rekordu dosáhl v roce 1970 pilot Gary Gabelich s vozidlem pojmenovaným Modrý plamen - The Blue Flame.

Rekordní Modrý plamen

I když rychlostních rekordů areál solného jezera Bonnevile zažil a stále zažívá více než dost, nejvyšším uznaným místním rekordem na letmou míli je rychlost 1001,667 kilometrů v hodině a letmý kilometr na 1 014,511 kilometrů v hodině. Tu na zdejší pláni pokořil 23. října roku 1970 pilot Gary Gabelich, původem Chorvat ze San Pedra v Kalifornii, na raketovém vozidle s názvem Modrý plamen - The Blue Flame. Světové rekordy Blue Flame byly od té doby překonány.

V tabulce pozemních rychlostních rekordů je zaznamenáno, že zatím nejlepšího výsledku dosáhl monopost ThrustSSC s pilotem Andy Greenem, který ustanovil 15. října 1997 rychlostní rekord na hodnotě 1 227,985 kilometru v hodině. Tým kolem vozidla obdržel o rekordu certifikát FIA. Je ale nutné doplnit, že rekordu nebylo dosaženo na Bonneville Salt Flats, ale v poušti Black Rock, která je dalším místem, kde se dosahuje rychlostních rekordů. Nachází se asi 160 kilometrů severně od města Reno v Nevadě.

Česká solná stopa

Většina účastníků závodů na solném jezeře je většinou ze Spojených států, ale i Evropa zde mívá svá zastoupení. Například web Motoforum.cz připomíná, že v roce 2010 bylo ve startovním poli 145 motocyklů a 354 automobilů rozřazených do různých kategorií, devět závodníků z Francie a po jednom ze Švédska a Anglie.

V roce 2009 se na solmé pláni Bonnevile dokonce rozvinula i zástava České republiky. Zasloužil se o to známý dakarský „veterán“ Ivo Kaštan.

„Se svým minimotocyklem Monkey dokázal vytvořit nový rekord (97,45 mil/h 155 km/h) a udělat tak historicky první český zápis do rychlostních tabulek v Bonneville,“ píše se na portálu Motoforum.cz .

Pontiac a Triumph se jménem Boneville

Jméno mekky rychlostních rekordů se dostalo i do výrobních programů automobilky a výrobce motocyklů. Jméno Bonneville obdržely vozy modelové značky Pontiac, automobilů střední třídy, uváděné na trh od roku 1957 do roku 2005, s přestávkou v letech 1982 až 1986.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, MercurySable99, CC BY-SA 4.0 zoom_in Vůz Pontiac Bonneville z roku 1957.

Stejného jména se dostalo motocyklům britské značky Triumph. Ty se vyráběly ve dvou sériích v letech 1959 - 1983 a 1985 – 1988. Třetí série od Triumph Motorcycles v Hinckley v hrabství Leicestershire, začala v roce 2001 a pokračuje až do současnosti jako zcela nový design, který připomíná původní sérii.

Na co brzdit… Nadšení lamačů rychlostních rekordů asi nejlépe vystihuje výrok Burta Munro (1899 – 1978), držitele několika motocyklových rychlostních rekordů a legendy závodů v Bonneville. Ten při přejímce svého motocyklu na otázku technických komisařů jakže chce vlastně svůj motocykl ubrzdit pohotově odvětil: „Na co brzdit, já chci jet přece co nejrychleji!“

A ještě jedna zajímavost na závěr…

V roce 2004 kosmická sonda Stardust vypustila svou vzorkovou návratovou kapsli, která přistála na Bonneville Salt Flats po jejím průletu kolem asteroidu 5535 Annefrank v roce 2002 a komety Wild 2 z roku 2004.