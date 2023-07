Od příštího roku se změní údaj o rodišti nejdůležitějšího modelu v novodobé historii automobilky Škoda.

Hala M13 se stane centrem výroby elektromobilů | Foto: Se svolením Škoda Auto

Přemístění výroby Octavie z jednoho výrobního závodu do druhého je jednou ze změn, kterými budou všechny výrobní závody společnosti Škoda Auto v nadcházejících letech procházet v souvislosti s elektromobilní érou.

Nejdříve se ve velké míře investuje do hlavní továrny v Mladé Boleslavi, naopak závod Kvasiny zůstane pravděpodobně téměř do konce desetiletí hlavním centrem škodovky pro výrobu vozů se spalovacím motorem. V poslední české továrně největší tuzemské automobilky, která je ve Vrchlabí, se ještě řadu let budou dělat automatické převodovky pro celý koncern. Pak se technologie v tamějších halách přebudují na nějaký důležitý komponent potřebný pro montáž elektrických aut.

Na video zachycující výrobní postup současné Octavie se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Informaci o tom, že se model Octavia, který se v novodobé éře Škody po začlenění do koncernu Volkswagen montoval od roku 1996 v Mladé Boleslavi, bude stěhovat, potvrdila mluvčí pro Nákup a závody Kvasiny a Vrchlabí Kateřina Boukalová.

Rozhodně nebudeme dělat jen spalovací auta, tvrdí Martin Jahn z vedení Škody

„Škoda v druhé polovině roku 2023 přesune výrobu modelu Superb z Kvasin do Bratislavy, aby uvolnila kapacity ve svém závodě v Kvasinách. V roce 2024 se pak výroba modelu Octavia postupně přesune z Mladé Boleslavi do Kvasin. Tímto opatřením vzniknou další kapacity pro výrobu elektromobilů na jedné z linek v hlavním závodě Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Kromě toho se tak dlouhodobě zajistí pracovní místa v českých výrobních závodech,“ dodala mluvčí.

Půjde o modernizovanou verzi

Nyní se Octavia vyrábí v jednom z objektů v Mladé Boleslavi na stejné lince jako elektrický vůz Enyaq. Tento způsob souběžné montáže klasických spalovacích, případně plug-in hybridních verzí společně s bateriovým bezemisním vozem je v automobilovém průmyslu ojedinělý.

V Kvasinách se pravděpodobně bude dělat již modernizované provedení současné Octavie čtvrté generace. Facelift je totiž naplánován právě na příští rok.

První český test nové Octavie: Všestranně skvělá, avšak kanály ráda nemá...

Další velkou změnou ve výrobě se stane přestavba druhé části mladoboleslavské továrny, kde se v současné době dělají modely Fabia, Scala a Kamiq. Je docela dobře možné, že dříve než do hal vjedou stavební stroje, nastartují pracovníci kontroly kvality na konci výrobní linky v roce 2026 definitivně poslední exempláře těchto tří současných typů škodovek.

Na druhou stranu, v tu dobu již bude továrna ve středočeském městě produkovat kromě Enyaqu minimálně ještě jeden elektromobil – další SUV Elroq.