Alfa Romeo má jednu z nejosobitějších modelových řad mezi všemi automobilkami. Nemáme teď ani tak na mysli nové SUV Junior, ale hlavně starší modely Giulia a Stelvio. Oba krásné vozy se vyrábí i ve sportovní variantě Qudrifoglio, a oba se nyní dočkaly nové speciální edice Super Sport, oslavující závodní historii značky.

Alfa Romeo Giulia a Stelvio Super Sport | Foto: Se svolením Alfa Romeo

Psal se rok 1928, když na legendární automobilový závod Mille Miglia vyrazila tehdy nová Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport. Maraton dlouhý 1 621 kilometrů, který zdolala jen necelá polovina startujících posádek, tehdy vyhrála právě Alfa Romeo. Odstartovala tak sérii 11 vítězství v Mille Miglia a nový vůz dal svojí značce v nadcházejících letech ještě několik dalších prestižních zlatých věnců.

Byla to právě verze Super Sport, která tehdy nabízela nejvyšší výkony, byť na konci dvacátých let to znamenalo dnes úsměvných 85 koní a maximální rychlost 155 km/h. Dnešní Alfy ze speciální edice, pojmenované po legendárním závoďáku, překonávají tento výkon mnohonásobně. Giulia i Stelvio mají vidlicový šestiválec o objemu 2,9 litru se dvěma turbodmychadly, který nabízí 520 koní výkonu, přenášených na zadní kola (u Stelvia na všechna) skrze mechanický samosvorný diferenciál. U sedanu Giulia lze volit také manuální šestistupňovou převodovku, i když většina vozů vznikne s osmistupňovým automatem.

Podívejte se na vozy ve speciální edici také na oficiálním videu:

Zdroj: Se svolením Alfa Romeo

Dohromady bude v rámci speciální edice vyrobeno 450 vozů – 275 sedanů Giulia a 175 SUV Stelvio. Každý vůz bude mít svoje unikátní číslo vyšito do hlavových opěrek, hned pod nápisem Super Sport. A specialit je vícero. Vůbec poprvé dostanou vozy do interiérů nové karbonové obložení s 3D strukturou a červeným probarvením. Karbon se dále objevuje i na karoserii, kde je kombinace standardních a specifických prvků. Oba vozy mají karbonovou kapotu, Giulia potom aktivní přední spojler a může mít i karbonovou střechu. Karbonové jsou také kryty zrcátek nebo prvky v přední masce. Zajímavostí je i logo se čtyřlístkem, které je vůbec poprvé v historii Alfy Romeo zhotoveno v černé barvě.

Přestože jsou na tiskových fotkách oba vozy v černé barvě Nero Vulcano, na výběr bude i typická rudá Rosso Etna a pro Giulii i bílá Bianco Alfa. Giulia dostane standardně devatenáctipalcová kola, Stelvio pak větší jednadvacítky. O ceně nepadlo ani slovo, takže je otázkou, o kolik dražší bude číslovaná limitovaná edice oproti standardním modelům Quadrifoglio – Giulia QV startuje v současnosti na 2 199 000 korunách, Stelvio QV vyjde o 200 000 dráž.