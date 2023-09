SUV Q4 e-tron je v tuto chvíli nejmenší z ryze elektrických modelů Audi. Zároveň se jedná o model, který se významnou měrou podílí na růstu prodejů elektromobilů se čtyřmi kruhy ve znaku. Jen za první pololetí letošního roku se jeho prodeje zvýšily o polovinu. Přišel proto čas na rozsáhlou modernizaci.

Audi Q4 e-tron | Foto: Se svolením Audi

Modernizace se dotýká klasického SUV Q4 e-tron, i varianty Sportback se splývavou zádí, navenek ji ovšem poznáte maximálně podle nových barev a kol. Změny jsou totiž především technického rázu, o to víc jich ovšem je.

V první řadě je zde vylepšený dojezd, za kterým se však neskrývá větší baterie – ta zůstala stále stejná, s celkovou kapacitou 82 kWh a využitelnou 77 kWh. Audi se však soustředilo na hospodárnost pohonu. Nové jsou elektromotory s permanentními magnety s vyšší účinností, a nové jsou také převodovky se stálým převodem. Ty díky pozměněnému designu soukolí významně eliminují zahřívání hnacího řetězce, a tedy jeho nároky na chlazení. Navzdory vyšším výkonům tak rostly dojezdy a varianta s nejlepším dojezdem – tedy Q4 Sportback 45 e-tron – nyní nabídne podle WLTP 562 kilometrů na nabití.

Podívejte se na starší oficiální video k příležitosti uvedení Q4 e-tron:

Zdroj: Youtube

Zlepšilo se také nabíjení. Baterii lze na rychlých stejnosměrných nabíječkách nabíjet výkony až 175 kW u verzí s pohonem všech kol, případně 135 kW u verzí s pohonem zadních kol. Samozřejmostí je také automatické předehřátí baterie před příjezdem na dobíjecí stanici a novinkou je temperování baterie i po nabíjení.

K mání budou celkem tři motorizace. Základní 45 e-tron s jedním motorem nabídne 286 koní výkonu a zrychlení z nuly na sto za 6,7 sekundy. Stejný výkon lze mít i ve čtyřkolce 45 e-tron quattro. Zde je zrychlení o desetinu kratší – za 6,6 sekundy. Coby vrchol pak slouží 55 e-tron quattro s pohonem všech kol a hlavně výkonem 340 koní. Tato varianta zrychluje z nuly na sto za 5,4 sekundy. Všechny verze mají také shodnou maximální rychlost 180 km/h – starší slabší provedení si musela vystačit se 160.

Zajímavou novinkou je nový zvuk. Audi začalo do nových elektromobilů instalovat moduly s charakteristickým zvukem, který má být odlišný od ostatní produkce. Jde o zvuk, který auto vydává směrem ven – do rychlosti cca 25 km/h zejména kvůli upozornění chodců, ale zvuk si můžete pustit skrze reproduktory i do interiéru vozu.

Změn se dočkalo také nastavení odpružení, takže by se měl vůz chovat na silnici jistěji a lépe reagovat, a dále systémy jízdní asistence. Nově umí Q4 e-tron samočinně měnit jízdní pruhy při jízdě po dálnici.

Až dosud se Q4 e-tron vyráběl pouze v továrně v německém Cvikově, od modernizace se však výroba rozšíří také do výrobního závodu v Bruselu, kde doplní výrobu Q8 e-tron. Zákazníci mohou vůz v Česku objednávat již nyní a základní cena s DPH činí 1 536 900 korun. V základní ceně je nově obsaženo také několik prvků, které byly dosud příplatkové. Jedná se třeba o navigační systém Audi MMI Navigation plus, dále o digitální přístrojovou desku, elektricky ovládané víko zavazadelníku, vyhřívání sedadel, couvací kamera, adaptivní tempomat nebo parkovací senzory vpředu i vzadu.