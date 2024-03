Model Q6 e-tron, potažmo jeho sportovně laděná varianta SQ6 e-tron, je pro značku se čtyřmi kruhy velmi význačný. Je totiž vůbec prvním elektromobilem Audi, který využívá novou 800V architekturu, určenou pro prémiové vozy koncernu Volkswagen.

Audi Q6 e-tron | Foto: Se svolením Audi

Je to právě platforma Premium Platform Electric (PPE), která je pro Q6 e-tron určujícím prvkem. Audi vyvinula úplně novou platformu ve spolupráci s Porsche a postupně díky ní představí do roku 2027 elektrický vůz v každém klíčovém segmentu. Nejdůležitější ovšem je, že se jedná platformu, pracující s bateriemi o napětí 800 V – běžné elektromobily ještě stále používají architekturu s polovičním napětím 400 V.

Co to znamená pro uživatele? Audi zmiňuje především extrémně rychlé nabíjecí výkony. Na příslušné 800V nabíječce, s předehřátou baterií nabitou na úroveň, která umožňuje maximální výkon, nabíjí se Q6 e-tron 270 kW. To znamená, že do baterie o celkové kapacitě 100 kWh lze dostat energii na zdolání 255 kilometrů za pouhých deset minut nabíjení. „Cestovní“ nabití z 10 na 80 % kapacity lze potom zvládnout během 21 minut.

Zajímavostí je i to, že když vůz přijede k nabíjecí stanici, která pracuje s napětím 400 V, umožní Audi vůbec poprvé nabíjení baterie jako dvou celků. 800V baterie se prakticky „rozdělí“ na dvě 400V, a nabíjení probíhá paralelně výkonem až 135 kW.

Podívejte se na nový vůz také na videu:

Zdroj: Youtube

Většina zákazníků bude nicméně Q6 nejčastěji nabíjet doma, kde z domácí nabíječky dostanou výkon 11 kW. Při takovém výkonu potrvá sice nabití z nuly do plna kolem deseti hodin, to nicméně není překážkou, když dojezd na plnou baterii činí krásných 625 kilometrů podle WLTP standardu.

Hned na začátku prodejů bude na výběr ze dvou verzí. Ta základní Q6 e-tron je vybavena dvojicí elektromotorů a celkovým systémovým výkonem 388 koní. S tímto pohonem zrychluje vůz z nuly na sto za 5,9 sekundy a jeho maximální rychlost činí 210 kilometrů za hodinu. Kdo touží po vyšším výkonu, může sáhnout po sportovně laděné variantě SQ6 e-tron. Ta má stejnou baterii, ale dva elektromotory už společně podávají výkon 517 koní. To znamená zrychlení z nuly na sto za 4,3 sekundy, nicméně maximální rychlost jen mírně zvýšenou na 230 km/h. Postupně se do nabídky dostanou také varianty s jedním motorem, které budou slabší, ale orientované na vyšší dojezd.

S celkovou délkou 4 771 milimetrů a rozvorem 2 899 milimetrů se Q6 řadí velikostně jen o kousek nad model Q5. V kufru se najde místo na 526 litrů zavazadel, případně až na 1 529 litrů po sklopení zadních sedadel. Dalších 64 litrů je k dispozici pod přední kapotou.

Hlavní doménou exteriéru jsou světla v moderním Audi designu, vybavená vzadu OLED technologií s 360 samostatnými pixely, nastavitelnou grafikou a funkcí varování před nenadálými situacemi na silnici. V případě potřeby se přímo v koncových lampách rozsvítí výstražné trojúhelníky. Nastavitelnou grafiku denního svícení pak mají i přední světla, vybavená samozřejmě technologií LED Matrix pro vykrývání ostatních aut v provozu při svícení dálkovými světly.

Doménou interiéru jsou zase celkem čtyři velké displeje. Dva hlavní – tedy přístrojová deska před řidičem a infotainment, jsou spojeny do jednoho velkého celku, vystupujícího z palubní desky. Napravo od něj se pak nachází ještě samostatný displej pro spolujezdce a vše završuje rozměrný průhledový head-up displej s rozšířenou realitou, který promítá na čelní sklo a umí ukázat například odbočky formou šipek přímo na silnici. Ve výbavě nechybí prvky jako prémiový audiosystém, armáda jízdních asistentů nebo hlasový asistent, propojený s umělou inteligencí.

Q6 e-tron je zároveň prvním vozem, který se bude vyrábět kompletně v domovském Ingolstadtu. Pouze pohonné motory se vyrábí v továrně Audi v maďarském Győru. První vozy se dostanou k zákazníkům v létě tohoto roku.