Tolik novinek už dlouho nebylo: Co chystají jednotlivé automobilky pro rok 2024?

Rok 2024 se zapíše do historie tím, že mnohé automobilky v něm představí, nebo uvedou do prodeje vůbec posledních generací svých spalovacích vozů. Týká se to třeba i Škody Auto.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tento koncept Peugeotu se určitě příští rok do prodeje nedostane. Ilustrační snímek | Foto: se svolením Peugeotu