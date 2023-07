BMW je jednou z mála automobilek, které v současnosti intenzivně pracují na nových typech osobních aut s pohonem vodíkovými palivovými články.

Pohonné ústrojí tvoří palivový článek vyrábějící elektřinu a elektromotor | Foto: Se svolením Toyota

Zodpovědní představitelé automobilky BMW během uvádění pilotní testovací flotily vozů iX5 Hydrogen do provozu ve Velké Británii potvrdili, že tato německá prémiová značka ve spolupráci s dodavateli připravuje nový typ vodíkových nádrží pro své elektromobily.

Na to, jak vypadá stávající technologie se můžete podívat do naší fotogalerie.

Zatímco nyní jsou totiž poměrně velké vodíkové nádrže umisťovány doprostřed vozu, v budoucnosti by mohlo být v interiéru nových typů automobilů uloženo více menších nádrží. Ovšem jejich celkový objem by byl opět přibližně 6 kilogramů plynného vodíku jako nyní v oněch velkých tancích.

Díky tomu by se vodík mohl ve vozidlech „skladovat“ ve stejném prostoru, který je běžně vyčleněn pro uložení vysokonapěťové trakční baterie klasického elektromobilu. Tato vozidla by pak sdílela i další komponenty pohonu s klasickými bateriovými elektromobily.

Vodíkový Hyundai a elektrická Škoda na shodné trase. Více bodů získalo Nexo

Zároveň BMW předpokládá, že by toto řešení nebylo dražší než v případě vozů, které mají externě dobíjitelné baterie. Dokonce by mohlo přinést úsporu nákladů. Šéf vodíkového programu BMW Jürgen Guldner to zdůvodňuje tím, že takzvané FCEV (vozy s pohonem vodíkovými palivovými články) jsou v sériové výrobě potenciálně levnější a udržitelnější na výrobu než BEV, protože spotřebovávají o 90 procent méně materiálu potřebného na baterie. Navíc je na konci životního cyklu snazší takováto vozidla recyklovat.

První taková sériová vodíková auta hodlá BMW uvést na trh někdy kolem roku 2030.

Síť čerpacích stanic se bude zahušťovat

Problém s nedostatkem vodíkových čerpacích stanic má zanedlouho nařídit nová legislativa Evropské unie. Čenské státy budou mít povinnost instalovat síť 700barových vodíkových čerpacích stanic vhodných pro osobní automobily v intervalech maximálně 200 km podél hlavních tras a v každém městě s více než 100 000 obyvateli.

V České republice v současné době existují tři veřejné vodíkové čerpací stanice. U dvou z nich - v Praze a Litvínově je možné plnit nádrže vodíkových aut tlakem až 700 barů, což znamená že pět kilogramů do nádrží lze natankovat během několika minut. Ostravská stanice může nádrže plnit jen polovičním tlakem. Do roku 2025 má být na našem území dostupných 12 vodíkových čerpacích stanic a do konce desetiletí celkem 40.

I v Praze už lze tankovat vodík. Cena je vysoká, ale na kilo dojedete daleko

Momentálně jsou na běžném trhu dostupné pouze dva typy vodíkových vozů. Prvním z nich je SUV Hyundai Nexo, druhým sedan Toyota Mirai. Nexo přijde v základní výbavě na 1 899 900 Kč, Mirai je o 90 tisíc korun levnější.

Více rozšířené než osobní vozy s pohonem vodíkovými palivovými články budou v nejbližších letech autobusy a nákladní vozy. Počínaje dodávkami až po tahače nebo speciální vozidla používaná například v průmyslových areálech.