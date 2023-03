Auto si můžete detailně prohlédnout v naší fotogalerii.

Kvůli tomu se pochopitelně musela zásadně změnit konstrukce karosérie od prostředního sloupku směrem dozadu. Rozvor zůstal stejný, celých 24 přidaných centimetrů tedy připadá na prodloužení zadního převisu. V zádi se pak ukrývá zavazadlový prostor s velmi solidním objemem 510 centimetrů.

To se pochopitelně bude českým zákazníkům líbit. Už méně ale to, že se po stisknutí tlačítka nad nárazníkem otevře pouze plechová část zádě. Auto je totiž sedanem a to znamená menší nakládací otvor. Maximální vnitřní výška zavazadelníku je jen 56 a půl centimetru. Naopak půdorys není vůbec špatný. Tvoří ho obdélník s šířkou 101 a délkou 108 centimetrů. Naložit lze i delší předměty, neboť uprostřed zadního opěradlo je otevíratelný průvlak. Není ale moc velký.

Interiér je poměrně prostorný. To platí i pro oblast zadních sedaček, kam se usadí lidí s výškou do 185 centimetrů. Své končetiny by sem složili i větší jedinci, ale ti už by museli sedět s předkloněnými hlavami. Karosérie se totiž nad zadním opěradlem už docela hodně svažuje.

Obrat ke správnému směru. Citroën C5X umí retardéry "vyžehlit" do roviny

Vpředu mě zaujaly dvě uzavíratelné přihrádky před místem spolujezdce. Navíc lze ještě ve stejné oblasti z palubky vysunout držák tabletu.

V Česku, což zdaleka neplatí pro všechny evropské trhy, se bude C4X nabízet s celkem čtyřmi motorizacemi. Dvě z nich jsou zážehové, jedna vznětová a jedna plně elektrická. Ve vyspělých zemích si zákazníci budou moci kupovat tento model pouze jako elektromobil.

Vybavené rodinné auto za dobré peníze

Český ceník vypadá poměrně zajímavě. Jednak je C4X dražší jen o 20 tisíc korun než Citroën C4 se stejnou motorizací a výbavou a jednak je zmiňovaná výbava poměrně bohatá. Vstupní cenu 544 900 Kč lze pak ještě o dalších padesát tisíc korun snížit, pokud přivezete k dealerovi na protiúčet svůj starý vůz. Auto pohání stokoňový benzinový tříválec s objemem 1,2 litru a výkonem 100 koní. Agregát je spojený s manuální šestistupňovou převodovkou. Tuto motorizaci, stejně jako manuální převodovkou už nemůžete získat s žádným jiným stupněm výbavy než je tento nejlevnější Feel.

A teď k té výbavě. Bez příplatku je auto vybaveno například elektrickým ovládáním pro všechna okna, má zadní parkovací senzory, rádio s šesti reproduktory, kožený volant, automatickou dvouzónovou klimatizaci, LED světla vpředu i vzadu, mlhovky, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, tempomat a třeba i asistenty pro udržování vozu v pruhu, nouzové brzdění nebo čtení dopravních značek. Jen kola jsou pouze plechová a hliníkové disky nelze u této nejlevnější verze získat ani za příplatek.

Naopak u plně elektrické verze se stejnou výbavou (ta startuje na také docela solidních 889 900 Kč) už ve stejné základní výbavě hliníková kola jsou. Tento elektromobil by měl být schopen na jedno nabití ujet v režimu WLTP 360 kilometrů. Výkon agregátu čerpajícího energii z baterie s využitelnou kapacitou 45 kWh je 136 koňských sil. Auto se rozjede z nuly na sto za 9,5 sekundy a vyvine tempo až 150 kilometrů v hodině.

Stojí za ikonickými vozy Citroën. Slavný designér aut se narodil před 120 lety

Jako velmi úsporná se podle technických dat jeví varianta poháněná přeplňovanou diselovou čtyřválcovou patnáctistovkou. Výkon má sto třicet koní a pojí se s osmistupňovým automatem. Spotřeba vozu, který je schopen vyvinout maximální rychlost 206 klometrů v hodině, je rovných pět litrů nafty. Za dieselovou variantu s platí nejméně 644 900 Kč, což je o padesát tisíc více než za varaintu poháněnou výoknnější verzí tříválcové dvanáctistovky.

Právě tu jsme měl možnost krátce projet v obcích a na komunikacích na severním okraji hlavního města. Zejména v režimu Sport tříválec i v takto velkém autě působí poměrně "živě". Je současně velmi dobře odhlučněný, takže ani na dálnicích nebude v interiéru rušit. Spotřeba se bude v takovémto prostředí pohybovat zhruba kolem 6 - 6,8 litru.

Příkladné je tlumení nerovností. Tedy v situacích, kdy jedete uvolněně a nespěcháte. V takovém případě vás ani retardéry, kanálové propusti, železniční koleje a jiné nepříjemnosti nevyvedou z klidu a míru. Také se od podvozku při jejich překonávání neozývá žádná tupá nebo dokonce "ostrá" rána. .

Jiná situace ale nastane, pokud se rozhodnete zrychlit. V takovém případě se auto i na poměrně malých hrbolcích rozvlní a v zatáčkách výrazně nakloní. Je to způsobeno zvětšenou světlou výškou (bezmála šestnáct centimetrů), naladěním jednotlivých dílů podvzku a samozřejmě i výše popisovaným velkým zadním převisem.

Uvidím, zda se mi tento dojem potvrdí i během klasického redakčního týdenního testu.