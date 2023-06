Tak jako všechny automobilky na evropských trzích, je i Citroën v současné době na cestě k elektrifikaci. A jedním z průběžných řešení je přirozeně hybrid. Francouzská značka nyní ukazuje zcela novou hybridní motorizaci, která se objeví u C5 Aircross, a postupně i v dalších vozidlech, a která doplní benzínové, naftové a plug-in hybridní motory v současné nabídce.

Je jasné, že čistě dieselové a benzínové motory už nebudou v nabídce dlouho, na druhou stranu plug-in hybrid je výrazně dražší a musí se využívat přesně daným způsobem, aby se vyplatil. Řešením je tedy klasický „nenabíjecí“ hybrid – oproti klasickým spalovákům uspoří významnou část emisí, není výrazně dražší, a dá se používat běžnými způsoby, aniž by řidič musel řešit nabíjení.

Motor, který se objeví nejprve v C5 Aircross, dostal pojmenování Hybrid136 a kombinuje benzínový přeplňovaný tříválec 1.2 PureTech s elektromotorem, umístěným v šestistupňové dvouspojkové převodovce ë-DCS6, a baterií o napětí 48 V.

Nejprve motor. I když francouzská značka používá tříválce označené 1.2 PureTech už dlouhou dobu, jedná se o inovovanou jednotku, v níž je 40 % dílů nových, od počátku navrženou pro použití v hybridu. Motor má objem 1 199 cm3, turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek, rozvodový řetěz a běží v Millerově cyklu. Startér nemá klasický, ale řemenový, napájený ze 48V sítě, který se stará o hladké naskakování motoru během jízdy. Výkon činí 136 koní při 5 500 otáčkách, točivý moment potom 230 Nm při 1 750 otáčkách.

Uvnitř nové šestistupňové dvouspojkové převodovky se dále nachází elektromotor, a to včetně měniče a řídící jednotky. Synchronní motor s permanentními magnety má sám o sobě 28 koní výkonu a 55 Nm točivého momentu, a zvládá pohánět automobil samostatně. Citroën uvádí, že až 50 % jízdy ve městě zvládne C5 Aircross s novým hybridem absolvovat s vypnutým spalovacím motorem. Energii přitom dodává li-ion baterie o kapacitě 432 Wh, umístěná pod sedadlem spolujezdce, která je dobíjená čistě rekuperací elektromotoru při zpomalování. Během rekuperace se zároveň dobíjí i klasická 12 V baterie pro příslušenství.

O změnu jízdních režimů a určování, na který z motorů auto pojede, se samozřejmě stará elektronika zcela bez zásahu řidiče. Ten může průběh energií ve voze pozorovat na novém přístrojovém štítu, jehož otáčkoměr změní barvu na modrou pokaždé, když vůz jede na elektřinu. Vedle toho, že hybrid uspoří palivo a emise, nabídne navíc pružnější akceleraci a lepší zrychlení, když se dají oba motory do práce současně.

Co se spotřeby týče, hybrid by měl oproti stávající benzínové motorizaci 1.2 PureTech 130 s osmistupňovým automatem ušetřit v průměru 1 litr na sto kilometrů, tedy asi 15 %. Ve městě je to potom dokonce až 30 %. Připomeňme ještě, že uváděná průměrná spotřeba 1.2 PureTech je 6,6 litru na sto. Spotřeba hybridu by se tedy měla pohybovat na úrovni dieselového motoru 1.5 BlueHDI 130 (jeho tabulkový průměr činí 5,5 litru), oproti němu však pořád šetří přibližně 12 % emisí CO2.

Podobnost s dieselem lze sledovat i v cenách. I když v tiskové zprávě nepadla konkrétní částka, Citroën říká, že nový hybrid bude stát podobně jako stávající diesel, který aktuálně stojí v C5 Aircross od 805 tisíc korun. Hybridní varianta půjde objednat již brzy, v druhé polovině roku pak dorazí první vozy k zákazníkům.