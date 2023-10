Citroën odhaluje novou, v pořadí čtvrtou generaci modelu C3, a začíná elektromobilem. Elektrická verze ë-C3, stojící na platformě „Smart Car“, sice neslibuje zázračné parametry, chce ale zaujmout cenou. Ta bude podle tiskové zprávy činit 23 300 euro, v přepočtu tedy 575 tisíc korun.

Citroën ë-C3 | Foto: Se svolením Citroën

Oproti stávající generaci má nový vůz blíže třídě SUV. Citroën uvádí, že ë-C3 nabízí vyšší pozici za volantem, a to přibližně o 100 milimetrů nad rámec průměru u městských vozů. Nabízí také větší vnitřní prostor pro pasažéry, zejména díky pravidelnějším hranatým tvarům. Na půdorysu totiž rostla novinka pouze drobně – konkrétně 1,9 centimetrů do délky a 0,6 centimetrů do šířky. Při délce 401 centimetrů tak C3 jen těsně překračuje čtyřmetrovou hranici. Jediný rozměr, co se změnil výrazně, je výška, a to o necelých 10 centimetrů. Světlá výška, tedy výška podvozku, pak činí 163 milimetrů, což je výrazně více než 135 milimetrů u dosavadního modelu. V kufru se našlo o 10 litrů navíc, nově 310.

Kompletně přepracovaný je také interiér. Asi největší novinkou je stupňovité uspořádání palubní desky, která už nemá klasickou přístrojovku, ale malý „head-up displej“, promítaný nikoliv na okno či průhledový štítek, ale na lesklou část palubní desky těsně pod čelním oknem. Na něm je jen minimum údajů, které ale úplně dostačují – podstatná je vlastně jen rychlost, stav nabití a pár hodnot palubního počítače.

Podívejte se na nový vůz také na videu:

Zdroj: Youtube

Dominantou palubky je potom dotykový displej o úhlopříčce 10,25 palce, sdružující funkce infotainmentu. Ten je však k mání jen u dražšího výbavového stupně nazvaného „Max“ – základní výbava pojmenovaná „You“ si vystačí s držákem na mobil, který skrze NFC propojení spustí přímo na mobilu aplikaci, v níž se ovládá rádio a navigace. I v tomto případě zůstává také ovládání na volantu. Řidiči samozřejmě dělají společnost obvyklé asistenční systémy – jmenovitě systém samočinného brzdového asistenta, hlídání jízdy v pruzích nebo rozpoznávání dopravního značení. Ve vyšší výbavě lze dostat i komfortní sedadla Advanced Comfort, která doplní stejně nazývané tlumiče, využívající hydraulické dorazy k dosažení měkce plavného pocitu z jízdy.

O pohon se stará jeden elektromotor, nabízející výkon 113 koní, ë-C3 zrychlí z nuly na sto za 11 sekund a dosahuje maximální rychlosti 135 kilometrů v hodině. Nejedná se o nijak výkonný dálniční křižník, Citroën s ë-C3 cílí hlavně na městský provoz, čemuž odpovídá i dojezd – baterie o kapacitě 44 kWh stačí podle cyklu WLTP na 320 kilometrů a dobíjet ji lze domácími wallboxy, případně na rychlých stejnosměrných nabíječkách výkonem až 100 kW. Pro rok 2025 je pak plánována ještě levnější varianta dosahující dojezdu 200 kilometrů, která bude za cenu 19 990 eur, tedy za 493 tisíc korun.

Nyní představená ë-C3 bude k dispozici za již zmíněných 23 300 eur, tedy 575 tisíc. Za tuto cenu se bude jednat o druhý nejlevnější elektromobil na trhu, tím úplně nejlevnějším zůstane i nadále Dacia Spring, aktuálně prodávaná za cenu od 538 400 korun.