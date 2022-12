Období let 2017 až 2019, kdy tuzemští dealeři ročně prodávali přes 15 000 kusů vozů značky Dacia a podíl této rumunské značky na tuzemském trhu činil téměř šest procent, je sice pryč, ale dobré časy se možná vracejí.

K nim má přispět také takzvaná nová vizuální identita značky, což v překladu do normální češtiny znamená změnu log a celého řešení přídě auta a rovněž modernizaci exeteriéru a interiéru autosalonů.

Na to, jak teď vypadají všechny nabízené modely s českými registračními značkami, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Auta s novým logem, které tvoří do článků řetězu stylizovaná písmena D a C, již začaly kamióny navážet do českých autosalonů. První exempláře jsem si mohl prohlédnout v jednom pražském dealerství. Je pravda, že tato poměrně malá změna auta jednak opticky rozšířila a jednak navozuje dojem jejich vyšší hodnoty.

V módě je nyní u této rumunské automobilky barva khaki, což ale nemá nic společného se současnou situací na Urkajině. Jde prostě o jasné vyjádření snahy Dacie oslovit zákazníky, kteří mají rádi přírodu a rádi do ní vyrážejí.

I nadále se bude tato značka orientovat především na soukromé zákazníky. Až dosud se jí je dařilo oslovovat velmi dobře. Například Duster i Sandero jsou ve svých segmentech čísly 1 v evropských prodejích osobních aut pro tento typ klientů.

Do masivní propagace elektromobility se zatím Dacia nehrne. Má sice plně elektrický model Spring, který by měl podle informací redakce Deníku příští rok dostat silnější motor, ale zatím se spíše orientuje na alternativní palivo LPG.

LPG je úspěch!

Motory, které jsou kromě benzínu schopné spalovat právě toto palivo, mají z hlediska celkových prodejů značky u nás podíl již kolem třiceti procent a u modelu Jogger se to bude blížít dokonce ke 40 procentům. Oblibě napomáhá stále poměrně nízká cena LPG v porovnání s klasickými ropnými palivy.

V boji o přízeň zákazníků s ostatními značkami Dacii napomáhaly i v covidových časech stále ještě poměrně únosné čekací doby na objednané kusy. "Bylo to kolem šesti měsíců a nyní se to zkracuje již na tři až čtyři. Příští rok na jaře bychom měli navíc obnovit také zásoby skladových vozů, takže netrpěliví zákazníci budou moci odjet od dealera s novou Dacií již během několik dnů," uvedl šéf českého zastoupení značek Dacia, Renault a Alpine Zdeněk Grunt.

Pro příští rok Dacia nechystá příchod žádného nového modelu. Přibudou pouze některé výkonnější motorizace pro jednotlivé modelové řady. Není v plánu ani návrat modelu Logan.

V letech 2024 však přijdou naprosto zásadní novinky. Tím prvním se stane třetí generace Dusteru. Modelové portfolio pak na pět typů rozšíří sedmimístný Bigster.