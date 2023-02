Přesně uprostřed v řadě sportovně-užitkových vozů značky Mercedes-Benz se nachází typ GLC. Tohle označení vozí na své zádi teprve osm let, dříve to bývalo GLK. Nyní přichází na trh v nové generaci.

Na exemplář, který prošel naším týdenním redakčním testem, se můžete podívat do naší fotogalerie.

To, že toto SUV označuji jako střední, neboť „nad“ ním se nacházejí GLE a GLS, vůbec neznamená, že je malé. Na délku měří více než 470 centimetrů a jsem navýsost přesvědčený, že potřeby rodiny se dvěma malými i většími dětmi plně uspokojí. Současně už dokáže být i dostatečně reprezentativní, což dokladuje výše uvedená velikost, ale i vnější a vnitřní design.

Poslední písmeno v označení vozu značí, že je technicky spřízněn s třídou „C“. K použitým technickým řešením pro tento ryze silniční vůz se ale přidávají technologie využitelné hlavně mimo zpevněné cesty.

Určitě největší zajímavostí je příplatková „průhledná“ kapota. Samozřejmě se toho dociluje pomocí kamery. Ovšem není to tak, že by kamera byla umístěna třeba někde na krytu motoru. Proto také, když si tento asistenční systém aktivujete v době, kdy vůz stojí, nic neuvidíte. Nové GLC využívá kameru, která je vpředu u masky chladiče a na centrální displej pak promítá maličko zpožděný obraz z ní. Řidič pak má přehled o tom, co přesně se děje pod koly v daném okamžiku. Zřejmě kapacita výpočetní techniky má za následek to, že systém funguje jen v rychlostech do deseti kilometrů v hodině.

Je ale otázkou, kolik vlastníků se skutečně s takovým vozem vydá do takového terénu, aby systém plně využilo. Spíše se jim bude hodit rovněž za příplatek nabízený systém natáčení kol zadní nápravy. Skvělé služby pak díky zmenšenému poloměru otáčení odvede třeba při manévrování v podzemních garážích. Když už ale byla řeč o funkci kamer, pak se mi zamlouvalo zobrazování semaforů na displeji. Zejména, pokud jsou vysoko nad vozovkou a vy přijedete ke křižovatce jako první, ušetří vám to nepřirozené vyklánění hlavy.

Brutální elektrická rychlost: Test Mercedesu AMG EQE 43 4Matic

Vzhled nového GLC se od předchůdce moc neliší. Vlastně je to dobře. Elegantní design s oblými tvary u současných modelů značky s třícípou hvězdou stárne velice pomalu.

Uvnitř se už ale hraje podle zcela jiných not. Malý, na šířku orientovaný multimediální displej vystřídal obří. Je navíc umístěn níže a jeho výška je větší než šířka.

Stěhování ovladačů na displej

Asi ne každému se bude líbit, že se jeho prostřednictvím kromě spousty dalších věcí ovládá také klimatizační soustava. Naštěstí mají Mercedesy jako snad jediná auta na světě solidně fungující hlasové ovládání. Rychle jsem si tedy během testovacích jízd navykl měnit teplotu vyřknutím kouzelné formulky Můj Mercedesi a poté: Nastav teplotu na tolik a tolik stupňů

Pod displejem je pak už jen tenká dotyková lišta, díky níž můžete navolit patřičný jízdní režim a případně zesílit či zeslabit audiosystém. Jiné klasické ovládací prvky pokud pominu ovladač světel a parkovací brzdy vlevo od volantu, již budete v interiéru hledat marně.

Interiér je výborně zpracovaný, působí moderně a až luxusně. Třeba díky ambientnímu osvětlení. Podsvícené jsou dokonce i vnitřky výdechů klimatizovaného vzduchu.

Ještě více jsem ale oceňoval prostornou kabinu. Přestože vnitřní prostor snižovalo částečně otevíratelné střešní okno, nemají problém si sednout do druhé řady také nadprůměrně velcí dospělí lidé.

Nejmenší Mercedesy prodělaly facelift. Elektrifikace už pro každý motor

Kufr (pokud nezvolíte pohonnou jednotku plug-in hybrid) má opravdu solidní objem. Pod dno pak je možné uložit například v danou chvíli nepotřebnou krycí roletu nebo součásti povinné výbavy. Hodit se může také na tři části rozdělené zadní opěradlo, což logicky zvyšuje variabilitu. Příjemní je, že úroveň podlahy zarovnaná s nakládacím prahem a také po složení zadní sedačky nevzniká žádný schod.

K testu jsem získal verzi 220d 4Matic, což je vlastně základní dieselová motorizace. Vždy se pojí se stálým pohonem všech kol a devítistupňovou automatickou převodovkou. Turbodiesel byl i díky vysokému točivému momentu pro auta typu SUV vždy velmi dobrou volbou. A v tomto případě to není výjimka. „Naftový“ klapot se ozývá jen chvilku po nastartování, pak už o motoru vlastně nevíte. Stejně tak si v praxi nevšimnete ani mírné elektrické dopomoci, kterou má na starost startér-generátor čerpající narekuperovanou energii z baterie s napětím 48 Voltů.

I díky tomu je pak spotřeba na takto velké auto poměrně příjemná. Já jsem jezdil s dlouhodobou spotřebou 7,2 litru, ale vlastně v žádném režimu (třeba i v městském nebo dálničním) nepřelezla palubním počítačem udávaná spotřebu hodnotu osmi litrů.

Vzduchový podvozek umí zpříjemnit jízdu prakticky na všech nerovných silnicích. Jen ostré a výrazné příčné nerovnosti tak úplně nevyžehlí.



Plusy:

nadčasový design

prostorný interiér

solidní spotřeba



Mínusy:

ovládání klimatizace na displeji

příliš mnoho ovládacích prvků na volantu

Základní technická data:



Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/197-269 koní – 5,2- 5,9 litru, zážehový přeplňovaný čtyřválec 2,0/ 204-258 koní – 7,3-8,2 l, plug-in hybridní jednotky 2,0/313-381 koní – 0,5-0,8 litru

Převodovky: devítistupňová automatická

Vnější rozměry: 4716 x 1890 x 1640 mm mm

rozvor: 2888 mm

Zavazadlový prostor: 620/1680 l

max. rychlost 217-243 km/hod

Zrychlení 5,6-8,0 s

Ceny: od 1 414 490Kč