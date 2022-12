Už v první generaci se Kia Niro nabízela výhradně s elektrickým nebo výrazně elektrifikovaným pohonem. To zůstalo i pro druhou generaci, která právě vstupuje do prodeje. U nás většina zákazníků kupujících rodinná auta tohoto typu zatím dává přednost autům s klasickým spalovacím agregátem. Hybridní, případně elektrický pohon je ale v mnohém přínosný. Pokud se to spojí s povedeným zbytkem auta, tak by Kia Niro mohla stát za úvahu.