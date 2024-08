Dosavadní generace Fiatu 500 (a taky jediná spalovací pětistovka v nabídce) končí a zajímavé na tom je, že se v nabídce jen s minimálními změnami udržela předlouhých 14 let. Je naprosto běžné, že za takto dlouhou dobu vidíme dva kompletní generační cykly jednoho modelu. Ne však u pětistovky, která zůstala celou dobu pouze jedna. Vlastně jediná větší změna přišla v roce 2016, kdy vůz dostal facelift – nijak zásadní, nutno dodat.

Fiat 500 jako lidový vůz s mnoha variantami

Fiat 500 si tak i v první novodobé generaci udržel svou filozofii lidového vozu, stane se legendou a je vlastně neuvěřitelné, kolik variant a provedení se během takto dlouhého životního cyklu dalo koupit. Drtivá většina aut byla vyrobena jako klasický třídveřový hatchback, ovšem podstatnou část z oněch 14 let byl v nabídce také zajímavý „polokabriolet“, tedy karoserie s pevnými rámy střechy, mezi nimiž se pohybuje elektricky stahovatelná roletka, odsuvná včetně zadního okna.

Postupně se do vozu dostala i celá řada motorizací. Nejznámější jsou u nás malé čtyřválce 1.2 a 1.4 z rodiny motorů FIRE. Jen málo zákazníků, kteří si vůz většinou kupovali soukromě, potom sáhlo po turbodieselu 1.3 MultiJet, a velkou ojedinělostí byl dvouválcový přeplňovaný agregát 0,9 TwinAir. Posledním motorem, se kterým první novodobá pětistovka uzavřela svoje působení v Evropě, je mild-hybridní tříválec 1.0 FireFly, kombinovaný se startér generátorem. Právě tímto agregátem jsou vybaveny kusy s označením 500 Hybrid.

Mezi lety 2012 a 2022 existovaly také modely 500L a 500L Living, byť ty neměly s malou pětistovkou, kromě některých designových rysů, vlastně nic moc společného. Šlo o výrazně větší vozy kategorie mini-MPV, stojící na modulární platformě SCCS, kterou sdílely i s pozdějším Fiatem 500X – to je pro změnu kompaktní SUV, které se vyrábí dodnes.

Abarth s výkonějšími motory

Klasická malá pětistovka stála naopak na platformě Fiat Mini Platform, kterou sdílela třeba s Fiatem Panda nebo Lancií Ypsilon, určenou výhradně pro italský trh.

Mnohem „srdnatějším“ derivátem byl Abarth. V principu šlo o klasickou pětistovku, doplněnou výrazně výkonnějšími motorizacemi – zprvu šlo o model Abarth 500, později o silnější 595 a 695. Abarthy byly vybaveny vždy čtyřválcem 1.4 FIRE TurboJet, a měly od 137 až do 200 koní ve speciální edici. Právě speciální edice byly další doménou pětistovky – vzniklo jich mnoho, některé byly výroční, některé ve spolupráci s nejrůznějšími, často módními značkami.

V roce 2013 se také vůbec poprvé objevila ryze elektrická pětistovka 500e, určená tehdy pouze pro americký trh. Vůz nikdy nebyl prodáván ve velkých číslech, dost se jich ovšem později dostalo do Evropy, kde se z nich stala svého času nejlevnější cesta k pořízení „opravdového elektromobilu“.

Budoucnost pětistovky?

Právě označení 500e nese také nová generace, která byla představena poprvé v roce 2020 a prodává se již několikátým rokem souběžně s původní generací. Vůz se představil pouze jako elektromobil, a přestože původní plány nemluvily o tom, že by se do nové generace měl kdy dostat spalovací motor, nedávno se objevily zvěsti o tom, že by k tomuto kroku skutečně mohlo dojít. Zdá se tedy, že by pětistovka se spalovací motorem nemusela s odchodem první novodobé generace definitivně zaniknout.

Pokud chcete ještě stihnout nákup nového vozu z původní generace, vyráběné od roku 2007, pospěšte si. K mání je posledních pár desítek skladových vozů, všechny s motorizací 1.0 Hybrid a manuální převodovkou. Cena začíná na částce 349 900 korun včetně DPH.