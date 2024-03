Italská značka Fiat se v posledních letech na českém trhu propadla až na závěr třetí desítky nejúspěšnějších značek. Jejím nejžádanějším modelem je momentálně Tipo. Dost doplácela na to, že nemá v nabídce klasické rodinné SUV, nyní ale chce zaujmout zájemce o praktické menší městské vozy. Prvním příkladem je Fiat 600. Bude k mání jako elektromobil, brzy také ale s běžným benzinovým motorem a automatickou převodovkou.

S nástrahami špatných českých cest se Fiat 600E zvládne dobře vypořádat. | Foto: Deník/Radek Pecák

Dlouhé roky se u značky Fiat nic zásadního nedělo. Naposledy média zaznamenala příchod plně elektrického modelu Fiat 500, což ale u nás vzhledem ke stále dosti rezervovanému zájmu o bezemisní vozidla příliš rozruchu nenadělalo.

Nyní se ale mají ledy hnout podstatně více. Začíná totiž velká obměna modelů. Některé končí zcela a bez náhrady, jiné se po letech dočkají nástupce. To se týká malého modelu Panda, který se v současném provedení nabízí již třináct let. Naopak model 500 ve spalovací verzi, jehož druhá generace se poprvé představila dokonce před 17 lety, končí definitivně. Stejně jako crossover, nebo chcete-li malé SUV 500X.

Ovšem přijdou nová auta. Prvním na řadě je typ 600. Stejně označený vůz dealeři italské automobilky prodávali od poloviny 50. do konce 60. let. „Bude to pro nás zásadní model," tvrdí manažer českého zastoupení Fiatu Jaromír Heřmanský.

Na design i detaily novinky Fiatu se podívejte do naší komentované fotogalerie:

1/17 Zdroj: Se svolením Fiat Interiér nepostrádá italský šmrnc 2/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sedačky jsou rozměrné a zde dokonce i s masáží 3/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Vzadu je místo spíše pro děti 4/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kufr postačí pro potřeby dvou až tříčlenné rodiny 5/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Ovládání je logické 6/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Displej není úplně velký 7/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Palubní ukazatele kryje štít 8/17 Zdroj: Se svolením Fiat Ve středové konzoli je velký odkládací prostor 9/17 Zdroj: Se svolením Fiat Který je přístupný po po okrytí skládacího krytu 10/17 Zdroj: Se svolením Fiat Ambientní osvětlení je i v základní variantě 11/17 Zdroj: Se svolením Fiat Masáž je jen pro sedačku řidiče 12/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kola byla osmnáctipalcová 13/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Motor je vpředu a pohání přední kola 14/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Výroba probíhá v Polsku, ale upomínku na Itálii si vozíte stále s sebou 15/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák Světla jsou tvarově shodná s těmi v elektrické pětistovce 16/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák I vzadu mají nápaditý design 17/17 Zdroj: Deník/Radek Pecák S nástrahami špatných českých cest se Fiat 600E zvládne dobře vypořádat

V souladu se současným trendem v automobilovém průmyslu se nejprve světu představila plně elektrická varianta. Ovšem, větší prodejní čísla, minimálně v prvních letech výroby, Fiatu nepochybně zajistí spalovací, mírně elektrifikovaná verze.

Reklamní spot na Fiat 600, v němž účinkuje herec Leonardo di Caprio:

Zdroj: Youtube

Tu hodlá tuzemské zastoupení nabízet v základním provedení za 549 900 korun. Jedná se o verzi s benzinovým tříválcem, který bude mít výkon sto koňských sil (později přijde výkonnější a tedy i logicky dražší agregát se 136 koňskými silami).

Ústrojí je v rámci mildhybridní pohonné soustavy doplněno o elektromotor s výkonem 29 koňských sil a akumulátorem s napětím 48 Voltů. Aby to celé náležitě fungovalo, bude vždy v autě zabudována šestistupňová automatická dvouspojková převodovka.

Kufr nového Fiatu 600 postačí pro potřeby dvou až tříčlenné rodiny.Zdroj: Deník/Radek Pecák

Verze se spalovacím motorem bude levnější, ale později

Výhodou spalovací verze Fiatu 600 oproti té elektrické je také větší objem zavazadlového prostoru. Ten je vyčíslen hodnotou 385 litrů, elektromobil má k dispozici kapacitu zmenšenou o 25 litrů.

První spalovací Fiaty 600 mají z Polska, kde se vyrábí, dorazit v průběhu srpna. Elektrické varianty jsou již k mání nyní.

K dispozici jsou zatím ve dvou výbavových stupních. Ten základní pojmenovaný Red obsahuje například LED světla, digitální přístrojový štít a centrální multimediální displej s úhlopříčkou deset a čtvrt palce, dále třeba ambientní osvětlení, automatickou klimatizaci a zadní parkovací senzory. Jezdí však na šestnáctipalcových ocelových kolech. Zákazník si na takové auto musí připravit nejméně 799 900 korun.

Vyšší verze s názvem La prima

Vyšší verzi pak v Itálii nazvali La prima. Prodává se od 909 900 korun a v interiéru je pak například i elektricky ovládané masážní sedadlo řidiče, navigace, zadní parkovací kamera, adaptivní tempomat, sedačky čalouněná kůží a elektrické bezdotykově ovládané víko zavazadlového prostoru.

V útrobách se v obou variantách skrývá elektromotor pohánějící přední kola a disponující výkonem 156 koňských sil, vysokonapěťová baterie s využitelnou kapacitou 51 kWh, palubní nabíječka s výkonem 11 kW a řídící elektronika schopná zajistit nabíjení vozu stejnosměrným proudem u veřejných stojanů výkonem až 100 kW. Díky tomu pak lze úroveň energie v baterii doplnit za 27 minut z 20 na 80 procent.

Dojezd vozu, který má při délce 4171 milimetrů, výšce 1523 a šířce 1781 milimetrů, činí v režimu WLTP poměrně příznivých 406 – 409 kilometrů v závislosti na výbavě. Je to i díky (na elektromobily) poměrně příznivě nízké pohotovostní hmotnosti 1520 kilometrů.

Nový Fiat 600 je ve městě jako doma:

Fiat 600 a první dojmy z jízdy

V rámci české premiéry tohoto vozu jsem s ním mohl ujet zatím jen necelou dvacítku kilometrů po vedlejších silnicích na severním okraji pražské městské aglomerace. Usedl jsem v poměrně chladném ránu do studeného vozu a po návratu do místa startu a cíle jsem na palubním počítači zaznamenal spotřebu 19,0 kWh. To je sice o čtyři kilowatthodiny více než udávají oficiální technická data, ale na jednom zatáčkovitém úseku do kopce jsem využíval potenciál pohonné jednotky více než bude činit klasický uživatel elektromobilu.

Na začátku jízdy ukazoval palubní počítač, že baterie zaplněná na 94 procent postačí na ujetí 386 kilometrů, v cíli po devatenácti kilometrech už sliboval s baterií s kapacitou 87 procent jen 350. Fiat 600 ale bude nepochybně většina jeho uživatelů provozovat ve městě, kde se pak reálný dojezd zcela jistě přehoupne i přes 400 kilometrů.

Během jízdy, která se odehrávala hlavně po silnicích s velmi nepěkným povrchem, jsem oceňoval schopnost podvozku vypořádat se s nerovnostmi, příjemné řízení a dobře naladěné brzdy. Ovládací prvky jsou rozmístěny logicky a třeba i klimatizaci si nastavíte pomocí klapek na centrálním panelu palubní desky.

Výkon motoru postačoval i na opravdu svižné výjezdy ze zatáček, což potvrzuje i hodnota zrychlení z nuly na sto během devíti sekund. Maximální rychlost 150 kilometrů v hodině jsem v těchto podmínkách z pochopitelných důvodů nezkoušel.