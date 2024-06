Fiat Grande Panda: kompaktní SUV s retro tvary a prostorem pro celou rodinu

V únoru letošního roku překvapil italský Fiat pěticí konceptů, postavených kolem designu originálního Fiatu Panda z osmdesátých let. Cíl je jasný – představit postupně několik různých vozů z rodiny „Panda“ a odstartovat tak novou éru praktických rodinných vozů z Itálie. Protože co si budeme – je to právě Panda, kterou mnoho lidí vnímá jako synonymum ke značce Fiat.

Fiat Grande Panda | Foto: Se svolením Fiat