Americká automobilka založená dánským inženýrem Henrikem Fiskerem se za svou krátkou historii zviditelnila především sedanem Karma. Šlo tehdy o první luxusní plug-in hybrid. Chystaná novinka s názvem Ronin má ale slušnou šanci navázat na starší model, a to navzdory tomu, že půjde o exkluzivní vůz, vyrobený ručně v počtu jen 999 kusů.

Fisker Ronin | Foto: Se svolením Fisker

Nepůjde už o plug-in hybrid, ale o elektromobil. O takový, který ve svém prostorovém hliníkovém rámu ukrývá baterii dostatečně velikou, aby i s výkonem přesahujícím tisíc koní najel na jedno nabití přes 600 mil – tedy přes 965 kilometrů. Jsou to fantasticky znějící čísla a jen čas ukáže, zda bude Fisker schopen svým slibům dostát.

„Našim cílem bylo postavit klasické cestovní GT pro jednadvacáté století a navržené pro zákazníky, kteří chtějí jet z Los Angeles do Napa Valley na jedno nabití, nebo jezdit konstantními vysokými rychlostmi po autobahnu bez obav o kapacitu baterie.“ říká zakladatel značky Henrik Fisker.

Tisková zpráva zmiňuje, že je Ronin – pojmenovaný po klasickém filmu režiséra Johna Frankenheimera – vlastně přímou odpovědí na elektrická vysoce výkonná SUV, představená různými značkami. Stejně jako tyto vozy, pojme i Ronin pět pasažérů a spoustu zavazadel, a to navzdory tomu, že se jedná o kabriolet s proporcemi supersportu. Velmi dobře maskuje vůz třeba fakt, že má čtyři dveře. Je zde totiž jenom jedna klika, otevírající zadní dveře proti směru jízdy. Ty přední se otevírají vzhůru, a to dotykem nebo skrze aplikaci v mobilním telefonu. Střecha je z karbonu, pevná, a na požádání se složí do kufru, kde samozřejmě zabere podstatnou část prostoru. V tu chvíli přijde vhod ještě další nákladový prostor pod přední kapotou. Z karbonu jsou také třiadvacetipalcová kola.

Prohlédněte si dveře a střechu v pohybu na oficiálním videu:

Zdroj: Youtube

Interiér s nádechem sci-fi je moderně minimalistický, nechybí v něm velký dotykový displej, ale ani digitální přístrojovka, umístěná přímo na volantu. Fisker zmiňuje i spoustu udržitelných a recyklovaných materiálů – koneckonců téma udržitelnosti je s Roninem pevně spjato, navzdory výkonovým parametrům.

Skoro tisíc kilometrů dojezdu a tisíc koní výkonu už jsme zmínili, ale za řeč stojí i zrychlení z nuly na sto, probíhající za čas okolo dvou sekund, a maximální rychlost dosahující hodnoty 275 kilometrů v hodině.

Ronin vypadá famózně a fakta okolo něj zní ještě famózněji, je ovšem otázkou, jestli budou platná u všech 999 produkčních kusů. Vývoj ještě stále dobíhá, výrobu plánuje americká značka odstartovat v druhé polovině roku 2025. A na jaké peníze tento skvost vyjde? Cena je dle očekávání vysoká, ale paradoxně ne zcela astronomická – konkrétně 385 000 amerických dolarů, v přepočtu tedy necelých 8,5 milionu korun.