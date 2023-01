Ford se v Evropě mění. Do budoucna se zde bude nabízet podstatně větší množství amerických modelů a samozřejmě se nedá zastavit trend elektrifikace.

Možná se dokonce dočkáme také v našich končinách elektrického superstroje F-150 Lightning. Na snímky pořízené při prvním svezení v Krkonoších se můžete podívat do naší fotogalerie.

Nejprve několik informací, které určitě nebudou pro řadu motoristů příjemné. Už jen několik měsíců totiž budou sjíždět z výrobních linek i u nás oblíbené modely. V dubnu totiž skončí produkce velkoprostorových rodinných vozů S-Max a Galaxy a v červnu se smontuje úplně poslední exemplář Fiesty.

V následujících letech tak bude nejmenším nabízeným modelem Fordu crossover Puma. Modely Kuga a Focus projdou ještě dalšími modernizacemi a vyrábět by se měly až do roku 2028.

Teď ale k novinkám: Divize "spalovacích vozů" Fordu přiveze ještě v prvním čtvrtletí do autosalonů offroad Bronco. Zhruba půl roku po něm dorazí další generace kultovního Mustangu. A na sklonku roku 2024 je očekávaná modernizovaný Puma. Snažil jsem se zjistit, zda bude nadále dostupná také ve verzi ST, ale odpověď jsem nedostal. Údajně o tom ještě příslušní manažéři nerozhodli.

Více novinek připravují další divize značky s modrým oválem. Ta s označením Model e má samozřejmě na starosti elektromobily. Už v květnu se uskuteční premiéra nových elektromobilů, které Ford připravuje ve spolupráci s Volkswagenem a využije při nich platformu MEB. Podle zatím dostupných informací budou nové elektromobily Fordu o něco větší než jsou ID.4 a ID.5 od Volkswagenu, ale zase menší než je současná vlajková loď Mustang Mach-e.

První z nich se začne vyrábět a tedy dodávat na trh ještě v letošním posledním čtvrtletí, druhý odstartuje produkci během příštího roku.

Nejmenším a nejlevnějším elektromobilem se stane elektrická verze Pumy. To, jak bude vypadat, se dozvíme letos na jaře, z výrobní linky začne v Rumunsku sjíždět během roku 2024.

Nový střední Transit

A konečně zprávy od divize Ford Pro. V dubnu se zahájí v JIhoafrické republice produkce evropských verzí pick-upu Ranger nové generace. Extrémní verze tohoto vozu Raptor se zážehovým šestiválcem přichází právě nyní. Postupně bude Raptor k mání také s dvoulitrovým turbodieselem.

Ovšem ještě důležitějším vozem je pro ekonomické výsledky evropského Fordu nová generace Transitu Custom a Tournea Custom, tedy nejprodávanější střední dodávky na našem kontinentu. Verze se spalovacím motorem se začnou montovat v červenci, plně elektrická na samém sklonku roku.

Letos se také dočkáme nové generace nejmenší dodávky Courier. I u ní si budou moci zákazníci zvolit, zda chtějí verzi jezdící díky energii z ropného paliva nebo tu s elektromotorem.

A pak je tu ještě otázka Fordu F-150 LIghtning. Oficiálně Ford zatím tvrdí, že tento vůz na evropský trh nevstoupí, ovšem momentálně evropský kontinent křižují dva exempláře tohoto na naše poměry dosti monstrózního vozu. V horském terénu Krkonoš s ním mohl pár desítek kilometrů ujet také redaktor Deníku.

Tato akce má, podle mých informací, posloužit k nasbírání ohlasů na něj a následně k rozhodnutí, zda přece jen Ford 150 Lightning evropským zákazníkům nenabídnout.

Rozměry tohoto vozu jsou skutečně impozantní a vnitřní prostor je velkorysý. Také na zadních sedačkách se bez problémů usadí i dvoumetroví jedinci. Zajímavostí tohoto vozu je čtyřsetlitrový kufr pod přední kapotou i baterie s velkou kapacitou 131 kWh. V praxi je díky ní, jak jsem si ověři, možné dosáhnout při teplotách lehce nad nulou v členitém terénu dojezdu na jedno nabití něco málo přes čtyři sta kilometrů.

Dominantou na palubní desce je obrovský, na výšku orientovaný displej. Ovšem kolem něho je spousta fyzických ovladačů nejrůznějších funkcí. Nenašel jsem třeba ale možnost nastavení úrovně rekuperace.

Vůz, který jsme zkoušeli, byl v americké specifikaci. Pro Evropu by musel projít úpravami. Například změnou nabíjecího konektoru. Pokud by se tedy měl v Evropě začít prodávat, nebude to dříve než během příštího roku.