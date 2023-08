Nenechte se zmást zkratkou, kterou používal Volkswagen pro sportovní dieselovou verzi Golfu. Tady o úsporný naftový agregát skutečně nezavadíte. Ford Mustang GTD je tím nejvýkonnějším, nejostřejším a nejrychlejším Mustangem za celou historii amerického „poníka“. Je to závodní vůz pro okruh i normální silnici, určený k tomu, aby vyklepnul ty nejlepší evropské supersporty.

Ford Mustang GTD | Foto: Se svolením Ford

Ford zdůrazňuje, že vývoj Mustangu GTD běžel souběžně se závodní variantou GT3, a tento fakt je vidět na každém detailu z každého úhlu. GTD má doširoka rozkročenou karoserii se spoustou karbonových dílů a aerodynamických prvků, a má dokonce i pár věcí, které by závodní auto kategorie GT3 mít nemohlo kvůli regulím. Jmenovitě třeba přední hydraulicky ovládanou aerodynamickou klapku, zadní aktivní křídlo nebo semi-aktivní podvozek. A i když je karoserie v principu pořád Mustangem, pod karbonovou kapotou je všechno jinak.

Ford sem usadil zcela nový, kompresorem přeplňovaný osmiválec o objemu 5,2 litru, který má mimo jiné třeba titanové ventily, mazaní se suchou skříní, a roztočí se až na 7 500 otáček za minutu. Osm válců odfukuje skrze titanový výfukový systém s aktivními klapkami. Finální hodnota výkonu zatím nepadla, Ford chce ale dosáhnout na nějakých 800 koní.

Podívejte se na novinku i v oficiálním videu:

Zdroj: Youtube

Z motoru se síla přenáší karbonovým hřídelem na převodovku umístěnou u zadní nápravy spolu s diferenciálem. Takzvaný systém transaxle je zde kvůli lepšímu rozložení hmotnosti, které se blíží ideálnímu poměru 50:50 mezi přední a zadní nápravu. Převodovka je osmistupňová, dvouspojková.

O odpružení se starají aktivní tlumiče s elektronicky nastavitelným předpětím pružin a světlou výškou. V okruhovém režimu si tak Mustang sedne o 40 milimetrů blíže zemi. Zatímco přední zavěšení tvoří poměrně standardní lichoběžníková ramena, zadní náprava sestává z trubkové nápravnice, na jejímž vrchu jsou překřížené tlumiče. Síla od kol se do nich přenáší přes tlačné tyče a vahadla – takzvané „push-rod“ zavěšení.

Dvacetipalcová kola obouvají pneumatiky o šíři 325 vpředu a 345 vzadu a mohou být hliníková, nebo na přání hořčíková. Pod nimi se pak ukrývají pořádně dimenzované karbon-keramické brzdy Brembo.

Vnitřní prostor je také celkem zásadním způsobem překopán. Klasický kufr vzal za své. Víko pod obrovským přítlačným křídlem by stejně nebylo kam otevřít, a tak se v původním zavazadelníku nachází chlazení převodovky a diferenciálu, systém hydrauliky a samozřejmě tlumiče zadní nápravy.

Jediný zavazadelník se nachází tam, kde bývaly zadní sedačky – ty tu samozřejmě být nemusí. Stačí dvě závodní Recaro sedadla pro řidiče a spolujezdce. Ford bohužel neposkytl fotku interiéru, ale bude dost spartánský a vybavený digitálním displejem s telemetrií před řidičem. Přímo z volantu půjde také nastavovat úroveň kontroly trakce a odezvu motoru. Zajímavostí je možnost přiobjednat si sadu titanových dílů – konkrétně pádla pod volantem, otočný volič převodovky a štítek s číslem vozu – všechno vyrobeno z dílů vyřazených letounů Lockheed Martin F-22.

Mustang GTD je zkrátka novým absolutním vrcholem světa Mustangů. Vycizelovaný vůz se závodními základy sice smí na normální silnici, ale jeho určení a potenciál leží jednoznačně na závodní trati. Ford zmiňuje dokonce jednu konkrétní, a sice legendární Severní smyčku Nürburgringu. Zde se chce s novým Mustangem GTD dostat pod magickou hranici sedmi minut, tedy do sféry, kde se pohybují ta nejrychlejší supersportovní auta.

Každé GTD začne svůj život jako karoserie Mustangu vyrobená v továrně Ford Flat Rock, odkud poputuje do sídla společnosti Multimatic, která se podílela na vývoji. Zde se také setká s motorem vyráběným v továrně Fordu v Dearbornu. Každý kus bude unikát, vytvořený na míru zákazníkovi, který si může vybrat libovolnou barvu exteriéru (i podle doneseného vzorku), i interiéru. A jak už to u aut tohoto typu bývá, Ford si zákazníky sám volí z přihlášených zájemců. Udělal to tak už v případě Fordu GT, a u Mustangu GTD tomu nebude jinak. Cena startuje na částce 300 000 amerických dolarů, což je v přepočtu 6,6 milionů korun.