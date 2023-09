Ročně se v Česku prodají jen desítky kusů modelu Honda Jazz/Crosstar. Přitom také naše recenze dokazuje, že by si toto auto zasloužilo od motoristů větší pozornost.

Honda Crosstar je takovým upraveným Jazzem | Foto: Radek Pecák

Auto v titulku má sice jiný název, ale ve skutečnosti jsou Honda Jazz a Honda Crosstar identická auta. Vzhledově je odlišují přidané ochranné plasty po celém obvodu Crosstaru. O centimetr větší světlou výšku offroadověji se tvářícího Crosstaru už pouhým okem asi rozpozná málokdo.

Na vzhled testovaného vozu a jeho detaily se můžete podívat do komentované fotogalerie.

Nyní obě tyto malé městské Hondy prodělaly facelift. Není výrazný, odehrál se hlavně na přídi, kde se změnila výplň masky chladiče a upravoval nárazník. I nadále si vůz ponechal svůj sympatický „kukuč“, kterým se odlišuje od velké části nasupeně se tvářících konkurentů.

Interiér zůstal v původním provedení, avšak hlavní změny jsou v technice. Auto získalo lepší dynamické vlastnosti díky posílení výkonu pohonného ústrojí. To je hybridní a jinou motorizaci získat nelze. Zážehová patnáctistovka v Jazzu/Crosstaru zde spolupracuje s elektromotorem, který má ve většině případů na starosti roztáčení předních kol vozu. Spalovací agregát se připojuje jen v určitých momentech, obvykle je využíván pouze pro výrobu elektřiny. Nově má řidič k dispozici využitelný výkon 123 koňských sil, což je o 14 více než ve verzi před modernizací. Tisková zpráva hovořila i o vyladění automatické převodovky, která má přirozeněji reagovat na různé jízdní situace a řidičovy reakce. Během týdenního redakčního testu jsem jí měl skutečně jen málo vytknout.

Jestliže vnější vzhled auta působí mile a sympaticky, uvnitř se hraje na podobnou notu. Jen jsem se nemohl ubránit dojmu, že by prospělo nějaké ozvláštnění pomocí prolisů nebo jiných typů materiálů na palubní desce. Jediným pokusem o vylepšení dojmu byl v testovaném exempláři světlý plast kolem voliče automatické převodovky a na příčném ramenu volantu.

Trošku levně působí částečně digitální přístrojový štít, vzhled i funkčnost centrálního multimediálního displeje zasazeného do palubní desky již byly v pořádku.

Tvůrci Hondy Crosstar (Jazz) počítali s tím, že v tomhle autě budou jeho uživatelé trávit hodně času. Proto v interiéru rozmístili opravdu úctyhodný počet odkládacích přihrádek. Například před spolujezdcem jsou hned dva uzavíratelné boxy, líbí se mi držáky na nápoje pěkně po ruce v rozích palubní desky.

Magické zadní sedačky

Doslova kouzla se dají dělat se sedačkami ve druhé řadě. Pokud jsou sedáky i opěradla na svém místě, tak se na nich poměrně pohodlně uvelebí také majitelé nadprůměrně velkých lidských postav, lze však jednoduše jejich opěradlo složit do roviny s podlahou kufru, případně k nim přimáčknout sedák. Pak můžete vzadu převážet třeba pokojovou rostlinu, velkou polici z obchodu z nábytkem nebo jiné věci.

Plusy:

+ Solidní prostor pro cestující

+ Variabilita interiéru

+ Dostatek odkládacích prostor



Mínusy:

- Pouze jediná motorizace

- Vyšší cena

- Jen průměrně velký zavazadelník

Auto je vymyšleno tak, aby řidiči a ostatním pasažérům nekomplikovalo život. Proto jsou tedy ovladače klimatizace otočné a dostatečně velké a zvuk rádia jednoduše upravíme pootočením knoflíku. I na displeji je pád fyzických tlačítek pro vstup do hlavního menu a pod velkými ikonami jednotlivých funkcí jsou ještě další vstupní virtuální tlačítka.

Honda Crosstar jezdí tak, jak se sluší na typ auta určeného zejména pro městskou a příměstskou dopravu. Podvozek není příliš rozměklý a drncání na nerovnostech je mu rovněž cizí. Zkrátka naladění vhodné pro drtivou většinu řidičů. Interiér je solidně odhlučněn, pouze při důrazném sešlápnutí plynového pedálu pronikne k uším cestujících zvuk vytočeného motoru.

Když se takovéto hrubé manipulaci dokážete ubránit, pak vás auto odmění příjemnými hodnotami spotřeby. Při městských jízdách se na palubním počítači objevila hodnota 3,7 litru, což je na auto, ve kterém se nachází také benzinový motor, skutečně působivé číslo.

Dlouhý výlet do východního Rakouska, kdy jsem jel zhruba z poloviny po dálnicích a z poloviny po venkovských a městských vozovkách, pak znamenal průměr 5,2 litru. To pak znamená, že ani poměrně malou čtyřicetilitrovou nádrž nemusíte dotankovávat moc často.

I dalších argumentů, které by motoristy mohly přimět k pořízení tohoto vozu, je docela dost. Například ve statistikách spolehlivosti sestavovaných na německých technických kontrolách TÜV se tento vůz umisťuje pravidelně na těch nejvyšších příčkách. To dává určitou jistotu, že do servistu kromě pravidelných prohlídek budete zajíždět méně častěji než majitelé jiných typů vozů. Na patřičné pětihvězdičkové výši dosáhl také v hodnocení bezpečnosti organizace EuroNCAP.

Základní technická data: