Termín „prelude“ se používá zejména v klasické hudbě, kde označuje úvodní skladbu, která slouží jako předehra. Prelude je ale současně i název modelu Hondy, který se poprvé objevil ve světě japonské značky v roce 1978. Nyní, poprvé od roku 2001, se vůz tohoto jména do Evropy vrátí.

Prelude si většina lidí vybaví jako sportovně laděné kupé třetí, čtvrté a páté generace – toho času navíc spojené se zajímavým, mechanicky ovládaným systémem zatáčení zadních kol. Ten umožnil, že se vůz s pohonem předních kol choval jako zadokolka.

Poslední Prelude se ovšem vyráběly na přelomu milénia, takže auta, která byla dříve celkem běžným cílem mladých automobilových nadšenců, ze silnic postupně takřka vymizela.

Honda Prelude:

Prelude v Evropě a 25. výročí

Nebude ale dlouho trvat a dočkáme se nové generace Prelude. Její koncept – tehdy primárně pro japonský trh, se představil už v roce 2023, nyní ale padlo zásadní rozhodnutí obnovit zašlou slávu Prelude i v Evropě. Honda tedy „znovuodhaluje“ koncept, tentokrát nejen ve spojitosti s historií názvu Prelude, ale i jako oslavu 25 let od zahájení výroby prvního hybridního vozu určeného pro Evropu.

Prvním hybridem Hondy pro Evropu bylo v roce 1999 roztodivné kupé Insight, nezaměnitelné pro svoje aerodynamicky zakrytovaná zadní kola. U nás jde o prakticky neznámý model, o hodně známější byl až novější Civic IMA z roku 2003, následně hatchback CR-Z (jeden z mála hybridů s manuální převodovkou) a Jazz Hybrid z roku 2011.

Zpět ovšem ke konceptu nové Prelude. Honda v jeho případě opět připravila sportovní kupé, tentokrát s mimořádně elegantní siluetou a kapkovitým profilem bočních oken. Příď s nově střiženými světlomety navíc naznačuje, jak by mohly vypadat modely Hondy v nadcházejících letech.

Nový Prelude jako hybridní elektromobil

Pořád je ovšem spousta věcí, které o nové generaci Prelude nevíme. Honda nás nepustila nahlédnout do interiéru novinky a nedozvěděli jsme se ani nic konkrétnějšího o pohonu. Tisková zpráva uvádí pouze to, že se bude jednat o hybrid, a to patrně s důrazem na elektrický pohon – mluví se totiž o „hybridním elektromobilu“.

Cílem modelu je posloužit jako součást přechodu ze spalovacích na elektrická auta. Koneckonců i Honda, stejně jako většina ostatních automobilek, má ambice přejít u svých vozů výhradně na bateriový či vodíkový pohon, a to globálně do roku 2040.

Evropská premiéra konceptu Prelude pro veřejnost proběhne o nadcházejícím víkendu na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Sériovou podobu můžeme očekávat příští rok.