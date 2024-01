Mají být „tenké“ ve smyslu aerodynamiky a designu, „lehké“ ve smyslu řízení a ovládání, a „moudré“ ve smyslu bezpečnostních a chytrých technologií. Nejdůležitější ovšem je, že jak napovídá samotný název „Série 0“, automobilka Honda v tomto případě začíná zcela od nuly. Dva koncepty jsou předzvěstí budoucích elektrických modelů, nabízených značkou globálně.

Koncept Honda Saloon | Foto: Se svolením Honda

Honda na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas nepředstavila ani tak koncepty konkrétních modelů, jako celou novou filozofii a přístup do budoucnosti. Tak jako spousta dalších automobilek, chce se i Honda stát výrobcem čistě elektrických modelů, a to do roku 2040, kdy by měl podíl bateriových elektromobilů a vozů s palivovými články dosáhnout 100 %. Postarat se o to má nová globální modelová řada, která se představuje právě s koncepty označovanými jako „Série 0“.

Aby automobilka oddělila dvě éry, připravila si dokonce i nové logo. To je přepracováním stávajícího loga, používaného od roku 1981, a své využití najde na nových elektrických modelech. Pořád se jedná o stylizované písmeno „H“, tentokrát ovšem bez vnějšího ohraničení a „rozkročené“ více doširoka. Stanoveny byly také nové klíčové hodnoty budoucích vozů – jak už bylo naznačeno v úvodu, Honda chce stavět elegantní a snadno ovladatelné vozy, které budou zároveň nabité technologií, mimořádně bezpečné a nepřipraví řidiče o potěšení z řízení.

První ze dvou konceptů se jmenuje prostě a jednoduše „Saloon“ a jde o vizuálně zajímavý vůz jednoduchého klínovitého tvaru. Jde vlastně o představu sportovního fastbacku budoucnosti, který nabídne spoustu místa, ale zároveň svižné svezení. Uvnitř se nachází konvenčně poskládaný interiér se čtyřmi samostatnými sedadly a palubní deskou, kterou tvoří v zásadě jen jeden velký displej a z něj vyčnívající „volant“. Ten má ovšem svým tvarem blíž k motocyklovým řídítkům.

Druhým konceptem je poněkud usedlejší vůz Space-Hub. I ten má futuristickou karoserii, ovšem její tvary jsou bližší současným rodinným MPV. Honda vůz navrhovala s akcentem na zlepšení každodenního života a uvnitř vozu v zadní části se nachází velký prostor pro pasažéry, kteří sedí proti sobě a jsou obklopení prosklenými plochami. V přední části, v prostoru pro řidiče, je pak opět displej přes celou palubní desku a volant, který do ní umí zajet. Honda zde patrně počítá s nasazením technologie autonomního řízení v co nejvyšší možné míře.

Nové elektrické portfolio, vycházející z představených modelů, odstartuje Honda na světových trzích v roce 2026. Jako první se nové vozy objeví v Severní Americe, následovat bude Japonsko, zbytek Asie, Evropa a další části světa.