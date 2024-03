První pohled na dodávku budoucnosti: Hyundai ukázal ST1

Skříňové dodávky nepatří mezi auta, u nichž by hrál vzhled jakoukoliv významnější roli. Tvary jsou diktovány ryze praktickými potřebami a obměny různých modelů probíhají jen velice pozvolna. O to víc jsou zajímavé tři fotografie, které uveřejnil Hyundai. Jedná se o chystaný model ST1, který by mohl být po mnoha a mnoha letech skutečně zajímavou novinkou na poli užitkových aut.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hyundai ST1 | Foto: Se svolením Hyundai