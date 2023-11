První svého druhu: Hyundai zahájil prodej elektrického sporťáku Ioniq 5 N

Existuje stále víc a víc elektromobilů, ale jen málo z nich se pochlubí tím, že jsou skutečně sportovní. To znamená orientované na řidiče a připravené třeba i na jízdu po okruhu. Konkrétně okruhovou jízdu moc elektromobilů nezvládne, protože si velmi rychle ohřejí baterie a omezí výkon. Hyundai Ioniq 5 N se však vydává jinou cestou, měl by zvládat okruh i zaměření na řidiče, a co víc – právě teď vstupuje na český trh s českou cenou.

Hyundai Ioniq 5 N v českém dealerství | Foto: Se svolením Hyundai