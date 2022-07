Novodobá éra značek Hyundai a Kia začala v roce 2008, když se ve slezských Nošovicích začal vyrábět model Hyundai i30. Tento automobil náležející svojí velikostí do kategorie nižší střední třída byl, stejně jako sesterský model Kia Cee´d, vyvinut v Evropě pro evropské zákazníky.

Zatím posledním speciálním "evropským" projektem je Genesis G70 Shooting-Brake, který zaznamenal na vybraných evropských trzích nebývalý úspěch. Dokonce prý takový, že vedení koncernu Hyundai uvažuje o jeho prodejích také v Koreji.

Prohlédnout si ho můžete v naší fotogalerii.

Značka Genesis ovšem zatím na českém trhu přítomná není a podle mluvčího tuzemského zastoupení Hyundai Davida Pavlíčka nebylo rozhodnuto, kdy a zda vůbec se nějaké autosalony s jejím logem v České republice objeví.

Další generace modelu Hyundai i30 (zatím) vznikat nebude

Můžeme se ale těšit na další produkty značek Hyundai a Kia, které budou na míru ušité motoristům na našem kontinentu. Alespoň to v rozhovoru pro magazín Autocar uvedl Tyron Johnson, šéf evropského vývoje značek Hyundai, Kia a Genesis.

Přesné plány jsou zatím tajné

Podle něho nyní evropští představitelé korejského koncernu dostali více kompetencí k samostatnému vývoji. A to dokonce také pro specifické modely sportovní divize N Performance. V důsledku toho se v brzké době zdvojnásobí rozloha výzkumného a vývojového centra, které již nyní existuje v sousedství slavného okruhu Nürburgring.

Jízdní řád značek Hyundai a Kia pro rok 2022: Postupně se přepřahá na elektřinu

Nebylo sice přímo řečeno, že se v důsledku toho objeví na trhu více sportovně laděných modelů těchto tří značek, protože okruh se využívá také k testům odolnosti běžných silničních vozů. Každé z nich musí abslovovat na severní smyčce 16000 kilometrů.

Zatím není známo, že by se posílení evropských vývojových kompetencí dotklo také specialistů ve výrobním závodě v Nošovicích. "My už ale nyní úzce při náběhu nových modelů a generací spolupracujeme s vývojáři z Koreje. Možná se tedy změní jen to, že se teď těsněji provážeme s centrem v Německu," uvedl pro Deník a Automix Petr Michník z Hyundai Motor Manufacturing Czech.