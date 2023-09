Jeep Wrangler, jehož aktuální generace s označením JL je na trhu od roku 2018, přijde po faceliftu i na český trh coby modelový ročník 2024, a přináší jedno příjemné překvapení. V ceníku se totiž objeví s klasickým benzínovým motorem. Dost možná už úplně naposledy.

Jeep Wrangler | Foto: Se svolením Jeep

Inovovaný Wrangler lze zvenčí poznat podle pozměněné masky. Ta má pořád klasických sedm průduchů, vlastních pro značku Jeep, ale s jinou vnitřní texturou a černým orámováním. Drobnou změnou je také anténa, která už netrčí z předního blatníku, ale je integrovaná v čelním okně, a pět nových designů kol, sahajících od 17 po 20 palců. Pod autem se také objevuje nová zadní tuhá náprava Dana. Jinak zůstala technika spolu s designem v zásadě kompletně zachována, a nikdo by nic jiného ani nečekal. Wrangler je prostě od počátku věků hlavně off-road krabice s rámovou konstrukcí, účelovým designem a zvenku umístěnými panty odnímatelných dveří, a tak to má být. To jsou koneckonců důvody, proč se stal legendou.

Na nový Wrangler se můžete podívat i na novém videu, určeném primárně pro americký trh:

Zdroj: Youtube

Na druhou stranu je ale třeba myslet i na věci jako je komfort a bezpečí posádky, a proto přichází Wrangler s lehce pozměněným interiérem a výbavou. Největší novinkou je nová generace infotainmentu Uconnect 5, disponující dotykovým displejem o úhlopříčce 12,3 palce. V něm se můžeme vůbec poprvé těšit na bezdrátové rozhraní Apple Carplay a Android Auto, ale i na aktualizace softwaru online.

Dále má interiér větší podíl měkčených plastů, kontrastní prošívání i lepší odhlučnění. Řidiči zároveň pomáhají nové standardně dodávané jízdní asistenty – konkrétně jde o sledování únavy řidiče, varování před opuštěním jízdního pruhu a sledování dopravních značek.

A pak je tu téma motoru. Zatímco v USA Wrangler i v nové verzi dostává zběsilou variantu s vidlicovým osmiválcem, tisková zpráva pro Evropský trh hovoří primárně o verzi 4xe, tedy o plug-in hybridu, umožňujícím bezemisní jízdu. Ten kombinuje dvoulitrový čtyřválec s turbodmychadlem, baterií a elektrickým motorem.

Měření laku aneb Jak odhalit opravy karoserie při koupi ojetiny

Jen na některých evropských trzích však bude Wrangler k dispozici s klasickým benzínovým motorem bez hybridu a je dobrou zprávou pro všechny staromilce (a nikdo jiný si Wranglera vlastně ani nekupuje), že právě na našem trhu bude klasický spalovák k dispozici. Dále se z něj mohou těšit třeba v Německu, Itálii, Polsku či Španělsku.

Konkrétně jde o dvoulitrový čtyřválec s turbodmychadlem, dosahující výkonu 272 koní a točivého momentu 400 Nm. Jeepu se podařilo naladit motor tak, aby i ve Wrangleru dosahoval na emisní normu Euro 6D-Final, a to pouze za cenu systému stop-start, bez mild-hybridní výpomoci. Motor se standardně dodává s osmistupňovou automatickou převodovkou a samozřejmě s pohonem všech čtyř kol.

Wrangler po faceliftu se na trhu objeví v prvním čtvrtletí příštího roku a cena je zatím neznámá. Důležité ovšem je, že se jedná dost možná o poslední příležitost, koupit si legendární terénní vůz s klasickým benzínovým motorem.