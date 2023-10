Základní verze modelu Kia EV9 stojí na českém trhu stojí bez padesáti tisíc dva milióny českých korun. To je úplně jiná suma, než jaké byli lidé zvyklí utrácet v autosalonech této korejské značky. Auto je však obrovské, má v mnohých směrech špičkové parametry a schopnosti, které konkurence ještě nemá.

Verze s digitálními zpětnými zrcátky zatím v Česku k mání nebude | Foto: Se svolením Kia

Automobilka Kia chce už v roce 2030 prodávat zákazníkům 70 procent elektromobilů. Představí jich během čtyř následujících let celkem 11. Do tohoto čísla se řadí už také model EV9, tedy elektrická vlajková loď korejské značky.

Prohlédnout si ji můžete důkladně v naší komentované fotogalerii.

Je to v mnohém přelomový model. Nikdy předtím Kia v Evropě tak velké auto nenabízela (měří přes pět metrů), má největší baterii s využitelnou kapacitou téměř 100 kWh, sériově tři řady sedaček a hlavně výbavu odpovídající době i zamýšlené pozici.

Dokonce lidé z tuzemského zastoupení troufale tvrdí, že se tento vůz stane konkurencí pro tak velké a luxusní elektromobily, jakými jsou BMW iX, Tesla Model X, Mercedes-Benz EQS-SUV, Volvo EX90 či Audi Q8 e-tron.

Zájemce o tento vůz dostane vždy tři řady sedaček. V té druhé ale může být buď třímístná lavice nebo dvě samostatné sedačky. Ty lze otáčet i proti směru jízdy, ale nedoporučuje se. V tom případě se totiž odpojí uvnitř zabudovaný airbag.

Pokud všechna sedadla za první řadou sklopíte, pak získáte ohromný přepravní prostor vyjádřený objemem 2393 litrů. Pokud naopak budou vztyčena i sedadla třetí řady, pak už můžete využít již jen poměrně skromných 308 litrů.

Pocit zrychlení v elektrické Kie EV6 GT je návykový. Zkoušeli jsme to na letišti

Dobrou zprávou je, že část tohoto objemu nebudou zabírat kabely, protože pro ně je připravena schránka pod přední kapotou. Její velikost se liší v případě verze s pohonem pouze zadních kol nebo všech čtyř.

Cenový rozdíl mezi oběma verzemi činí sto padesát tisíc korun a rozdíl ve výkonu pohonných jednotek je pak sto osmdesát koňských sil. Zadokolka si totiž musí vystačit s 204 koňskými silami a čtyřkolka nabídne k využití 384 ořů.

Čtyřkolka je fakt rychlá

Je tedy logické, že i dynamické parametry se liší. Základní verze má zrychlení z nuly na sto vyjádřené časem 9,4 sekundy, dvoumotorová varianta zvládne tentýž sprint během 5,3 sekundy. Rozdílná je také maximální rychlost - 185 versus 200 kilometrů v hodině.

V útrobách je vždy zabudována vysokonapěťová baterie s kapacitou 99,8 kWh, která pracuje s napětím 800 Voltů. Díky tomu ji lze dobíjet výkonem až 240 kW, což znamená krátký čas pro získání dalšího dojezdu. Konkrétně navýšení kapacity z 10 na 80 procent trvá jen 24 minut.

Dojezd má pochopitelně lepší varianta s jedním motorem. V režimu WLTP ujede na jedno nabití 563 kilometrů. Čtyřkolka má zvládnout 505 kilometrů.

Kia EV9 má displeje také u bočních okének. Prozkoumali jsme novou vlajkovou loď

Interiér auta je v řadě věcí inovativní. Zaujalo mě třeba startovací tlačítko umístěné přímo na ovladači převodovky nebo tři displeje v jednom celku. Ten nejvíce vlevo samozřejmě hraje roli digitálního přístrojového štítu a ten nejvíce vpravo je samozřejmě klasický multimediální. Mezi jimi je ještě jeden, který je určený pro ovládání klimatizace.

Na centrální konzoli pak je snímač otisku prstu. Ten slouží k identifikaci řidiče, když vůz užívá více lidí. Pak se už automaticky nastaví sedačky volant i klimatizace tak, jak si ten který člověk žádá.

Digitální zpětná zrcátka, které jsem mohl zkoumat při evropské premiéře vozu v německém Frankfurtu letos na jaře, zatím v Česku k mání nebudou. Časem ale zřejmě ano, stejně jako další nové možnosti. Třeba si prý půjde v e-shopu automobilky koupit možnost zvýšení výkonu pohonné jednotky.

Kia se chlubí také hojným využíváním přírodních a recyklovaných materiálů na nejrůznějších dílech v kabině. To je samozřejmě chvályhodné. Ještě více mě však při prezentaci zaujaly nové funkce. Třeba navigace umí sama po zadání cíle vymyslet i vhodné nabíjecí zastávky a ví dokonce, jak jsou rychlé a zda náhodou nejsou obsazené.

Pro Kiu již tradičně je možné energii uloženou v baterii jejího elektromobilu využívat k napájení elektrických spotřebičů v okolí. Auto je ale také připravené (po zapojení do speciálního wallboxu) napájet elektřinou také dům vlastníka a naopak samo čerpat elektřinu pouze v dobách, kdy je k dispozici v levnějším tarifu. V budoucnu pak bude dokonce možné nabídnout baterii vozu k zapojení do veřejné rozvodné sítě, díky čemuž bude sloužit k vyrovnávání jejího kolísání. Za to by majitel elektromobilu dokonce mohl inkasovat peníze. Řadu z těchto funkcí konkurence ještě ve svých vozech zabudovánu nemá. Kia je tak připravena na dobu, až bude k dispozici patřičná legislativa a samozřejmě rovněž infrastruktura s tím související.

S autem jsem se již mohl krátce projet. Ovšem na jízdní dojmy si ještě několik týdnů - do skončení vyžádaného embarga - budete muset počkat.