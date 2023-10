Značka Kia je podle dosavadních letošních výsledků na našem trhu velmi úspěšná a daří se ji překonávat prodejní rekordy. Nechce ale „usnout na vavřínech“. Na to, co můžeme do konce roku i v dalších letech od této automobilky ještě očekávat, jsme se zeptali Arnošta Barny, generálního ředitele Kia Czech.

Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech. | Foto: se svolením Kia

Jakou novinku se chystáte představit ještě do konce tohoto roku?

Podzim letošního roku je ve znamení plně elektrického modelu EV9 – naší nové elektrické vlajkové lodi. Toto velké SUV budoucnosti nabízí až sedm míst k sezení s možností otočné druhé řady sedadel o 180°. EV9 je prošpikovaná technologiemi, jako je například úroveň 3 autonomního řízení, digitální vnější i vnitřní zpětná zrcátka nebo obousměrné dobíjení s technologiemi V2L (Vehicle-to-Load - vozidlo vs. spotřebič), V2H (Vehicle-to-Home - vozidlo vs. domácnost) a V2G (Vehicle-to-Grid - vozidlo vs. elektrická síť).

Co dalšího model EV9 přinese a co od něj očekáváte?

EV9 je stejně jako model EV6 postavená na modulární platformě E-GMP, která dokáže díky 800V dobíjecí architektuře zvýšit dojezd o 249 kilometrů za pouhých 15 minut. Od tohoto modelu neočekáváme vysoké prodeje, cílíme na posílení image značky.

Vůz Kia EV9 si redaktor Deníku prohlédl na jaře během jeho evropské statické premiéry ve Franfurktu nad Mohanem. Podívat se na něj můžete v této fotogalerii.

1/15 Zdroj: Radek Pecák Prohlíželi jsme si exemplář ve verzi GT-Line 2/15 Zdroj: Radek Pecák Záď je mohutná 3/15 Zdroj: Radek Pecák Také z boku vyniknou velké rozměry 4/15 Zdroj: Radek Pecák Interiér působí kvalitně a uspořádaně 5/15 Zdroj: Radek Pecák Zadní křesla pohltí skoro každou postavu 6/15 Zdroj: Radek Pecák I do třetí řady je docela pohodlný přístup 7/15 Zdroj: Radek Pecák Kufr může být při menším počtu vztyčených sedaček obrovský 8/15 Zdroj: Radek Pecák Prostor na kabely je také vpředu 9/15 Zdroj: Radek Pecák Toto je displej u bočního okénka 10/15 Zdroj: Radek Pecák Promítá se sem obraz z kamerových zpětných zrcátek 11/15 Zdroj: Radek Pecák I kryty kol jsou aerodynamické 12/15 Zdroj: Radek Pecák Dvířka u nabíjecího konektoru se odsunou samy 13/15 Zdroj: Radek Pecák Energii z baterii lze využít i vně vozidla 14/15 Zdroj: Radek Pecák Tvary svítilen jsou neobvyklé 15/15 Zdroj: Radek Pecák Kia EV9 se stane novou vlajkovou lodí značky

Kia zároveň letos slaví 30 let na trhu. Jaká je z vašeho pohledu bilance dosavadního působení?

Kia za posledních 30 let ušla pořádný kus cesty. Z malé a téměř neznámé automobilky se vypracovala na technologického lídra automobilového průmyslu 21. století. Díky vysokým investicím do elektromobility a udržitelných řešení dnes disponuje jedním z nejpestřejších a nejmodernějších modelových portfolií na trhu. Díky investicím do reklamy a marketingových partnerství je Kia známá po celém světě jako atraktivní značka pro lidi, kteří jsou mladí nejenom věkem, ale i aktivním přístupem k životu. V Kia se zasazujeme také o čistší a udržitelnější planetu spojením s globální iniciativou Ocean Cleanup, která se zaměřuje na čištění oceánů od plastů. V České republice jsme získali popularitu i díky partnerství s legendárním hokejistou Jaromírem Jágrem a jeho hokejovým klubem Rytíři Kladno. Ale to není vše. Kia také konzistentně podporuje bezpečnost na silnicích prostřednictvím kurzů bezpečné jízdy na polygonu Autodromu Most a už 13 let je aktivním podporovatelem Nadace Naše dítě.

Jaké jsou další priority pro nejbližší období?

V letošním roce oslavujeme 30 let působení na českém trhu, které je zároveň ověnčeno 30. výročím od zahájení prodeje modelu Sportage. Obě tato jubilea bychom chtěli oslavit prodejním rekordem. Letos tak chceme překonat naše prodejní maximum z roku 2018, kdy se nám podařilo zaregistrovat celkem 10 439 vozidel. Letošní nový prodejní rekord míří nad hranici 11 000 vozů, umístění mezi TOP 5 značkami a podíl na trhu 5 %. V oblasti dealerské sítě pak kontinuálně pracujeme na zkvalitnění poskytovaných služeb a modernizaci showroomů a servisů v kontextu nové designové filozofie, která by měla být napříč autorizovanou dealerskou sítí hotová do konce roku 2025.

A dlouhodobější výhled?

Do konce roku 2027 máme v plánu na český trh uvést celkem jedenáct čistě elektrických modelů. Zcela novou oblastí rozvoje bude pro značku Kia v blízké budoucnosti vstup do segmentu elektrických užitkových vozů, kde nabídneme různorodé varianty dodávkových automobilů v kategorii M1 a N1.