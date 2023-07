Nabídka těch nejmenších vozů, které jsou vhodné do těsných městských uliček nebo pro začínající řidiče, se stále zmenšuje. Jednou z automobilek, která zatím tento segment neopouští, je korejská Kia. Novou podobu modelu Picanto jsem si mohl prohlédnout s předstihem v jednom německém fotoateliéru.

Nová podoba automobilu Kia Picanto ve verzi GT Lind | Foto: Se svolením Kia

V Evropě zaujímá segment těch nejmenších automobilů stále zhruba pět až šest procent celkového objemu. Je to třeba v porovnání s třídou SUV poměrně málo, ale přesto i na těchto minivozech můžou výrobci stále vydělávat nejmenší peníze.

Nová Kia Picanto, která je vlastně modernizovanou verzí stávajícího provedení, chce zaujmout zákazníky dravým vzhledem. Skutečně na mne působila při obhlídce v jednom německém fotoateliéru jako auto skoro připravané ke startu v nějaké rally. Jednalo se verzi GT-Line, která je samozřejmě dražší v porovnání se základní verzí. Ta bude mít o něco umírněnější vizáž.

Exemplář nové Kia Picanto ve verzi GT Line si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Oproti stávající generaci designéři zásadně přepracovali tvar čelních světlometů. Místo klasických velkých „očí" jsou teď na přídi bumerangovité stětlomety, které na hraně kapoty propojuje linka. Jiné jsou také tvary nárazníku.

Propojovací linka - téměř po celé své délce svítící- je také na zádi. Vypadá to moderně a sportovně zároveň. Onen duchu malého naštvaného sporťáčku zdůrazňuje ještě černý difuzor pod zadním nárazníkem.

Přes své malé rozměry (na délku měří jen necelých 360 centimetr) má nové Picanto poměrně prostorný interiér. Člověk mé velikosti (186 centimetrů) se už na zadních sedačkách bude za podobně velkými jedinci sedícími vpředu koleny i temenem dotýkat částí auta, ale krátká cesta se tam přežít dá.

Navíc zavazadlový prostor má na tuto třídu vozů velmi slušný objem 255 litrů. Pokud se sklopí opěradla zadních sedadel, tak je k dispozici nákladový prostor vyjádřený kapacitou 1010 litrů.

Uvnitř uživatelsky přívětivá

Palubní deska zůstala v zásadě stejná jako ve variantě před modernizací. To rozhodně není na škodu, protože takto zůstaly na svém místě klasické ovladače klimatizace, knoflíky pro ladění rádia a zesilování zvuku i fyzické klapky pro vstup do menu navigace, audia či připojeného telefonu.

Nové Picanto se bude nabízet se dvěma pohonnými jednotkami. V obou případech jde o zážehové agregáty, které mají zdvihový objem válců buď 1,0 nebo 1,2 litru. Oba bude možné kombinovat jak s manuální, tak i automatizovanou převodovkou.

Ve standardní výbavě nového Picanta se ocitne systém navigace s osmipalcovým plovoucím dotykovým displejem a 4,2" digitálním displejem s jemnou grafikou v přístrojovém štítu. Součástí 8,0" dotykového systému s navigací je funkce multi-připojení Bluetooth, kdy si uživatelé mohou připojit až dvě mobilní zařízení současně – jedno pro hands-free telefonování a multimédia, resp. druhé pouze pro přehrávání médií. Systém standardně podporuje technologie Apple CarPlay a Android Auto.

Vyšší výbavové stupně budou vybaveny širokou škálou bezpečnostních a komfortních asistenčních systémů. Včetně například toho pro autonomní brzdění před cyklisty nebo chodci.

Nová Kia Picanto bude jezdit na kolech ve velikosti od 14 do 16 palců. V interiéru se ocitnou nové materiály a získat půjde kromě běžného černého interiéru také ten laděný do zelena nebo do hněda.

Karoserie se bude v továrně lakovat devíti barvami, z nichž čtyři jsou nové: červená Signal, modrá Smoke, modrá Sporty a zelená Adventurous.

Rovněž na nové Picanto se bude vztahovat pro tuto značku typická sedmiletá záruka.