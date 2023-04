Modelová nabídka italského Lamborghini už historicky sestává z jednoho „menšího“ desetiválcového supersportu – v současnosti je to model Huracán – a vrcholného dvanáctiválce. A právě nyní se představuje nová dvanáctiválcová vlajková loď značky. Odcházející Aventador střídá zcela nový a vůbec poprvé hybridní model. Seznamte se s Lamborghini Revuelto.

Lamborghini Revuelto | Foto: Se souhlasem Lamborghini

Už před pár týdny jsme si zde prohlédli nové pohonné ústrojí, které je základem Revuelta. To sestává ze zbrusu nového benzínového dvanáctiválce o objemu 6,5 litru – má sám o sobě výkon 825 koní – a dále i ze tří elektromotorů. Dva jsou na přední nápravě, kde pohání přední kola, jeden je potom v úplně nové osmistupňové dvouspojkové převodovce.

Kompletní údaje o samotném pohonu si můžete přečíst zde:

Nový dvanáctiválec Lamborghini se pojí s elektromotory. Výsledek: přes 1000 koní

Baterie, uložená ve středovém tunelu mezi sedadly, je relativně malá, má kapacitu jen 3,8 kWh. I přesto, že je Revuelto vlastně plug-in hybrid s vnějším nabíjením, nikdo nepočítá s velkým ježděním čistě na elektrickou energii (uváděný dojezd činí jen 6 kilometrů). Elektrická součást pohonu je zde primárně pro zvýšení výkonu – když se totiž dají do práce všechny motory, činí kombinovaný výkon 1 015 koní. Kombinovaný točivý moment značka bohužel neuvádí, víme jen, že spalovací dvanáctiválec má 725 Nm při 6 750 otáčkách, a že přední elektrické motory nabízí 350 Nm každý.

Výsledné hodnoty jsou však nepodstatné. Nejdůležitější je, že Revuelto zrychluje z nuly na sto za 2,5 sekundy, a že maximální rychlost přesahuje 350 km/h. Zjednodušeně řečeno – bavíme se zde o hypersportu z nejvyšších výkonových sfér, který těžko hledá přemožitele.

Přemožitele bude těžko hledat i v oblasti jízdních vlastností. Elektrifikovaný pohon všech kol umožňuje vektorování točivého momentu (přední elektrické motory zabírají v závislosti na aktuální potřebě), nízké těžiště, tužší stabilizátory a strmější řízení pak zlepšují chování v zatáčkách. Rozměry pneumatik činí 265/35 ZRF20 vpředu a 345/30 ZRF21 vzadu, případně i 265/30 ZRF21 vpředu a 355/25 ZRF22 vzadu. O dodání se postaral Bridgestone, a jedná se o specificky navržené pneumatiky Potenza Sport. Za zmínku stojí i brzdy – přestože jim sekunduje rekuperace, mají kotouče vpředu 410 mm a desetipístkové brzdiče, vzadu pak 390 mm a čtyřpístkové brzdiče.

Video k uvedení nového modelu:

Zdroj: Youtube

Nový monokok a spousta karbonu

Vedle pohonného ústrojí a podvozku je nové také kompletní šasi, vyrobené s použitím velkého podílu karbonových dílů a CFRP (plasty vyztužené karbonovými vlákny). Ve výsledku je šasi vozu o 10 % lehčí, ale taky o 25 % tužší ve zkrutu.

Kolem monokoku je pak postavena karoserie řádně divokých tvarů – tak jak je u Lamborghini zvykem. Každý tvar je však striktně podřízen aerodynamice a tomu, aby auto během jízdy co nejlépe fungovalo a aby se co nejlépe chladilo. Motivy ve tvaru písmena „Y“, nacházející se třeba ve světlech a dalších prvcích, mají odkazovat na design stíhacích letounů. Co se barev týče, na všech tiskových snímcích je Revuelto oranžové, ale volit lze celkem 400 různých odstínů.

Aerodynamicky si Revuelto polepšilo v maximálních hodnotách oproti Aventadoru Ultimae o 33 % na přední nápravě a o 74 % na zadní nápravě. Nechybí samozřejmě ani pohyblivé zadní křídlo, které se může posunout do několika poloh, a lze jej ovládat manuálně, nebo nechat polohování na automatice.

Spolujezdec jako plnohodnotný ko-pilot

Do dvoumístného interiéru se nastupuje vzhůru vyklápěnými dveřmi. Interiér, kombinující různé druhy kůže, Alcantaru, ale i recyklované materiály, může mít jedno ze 70 barevných provedení a nechybí samozřejmě celá řada technologií a jízdních asistentů, které jsou známé z nejmodernějších aut.

Zatímco řidič sedí za volantem obsypaným tlačítky a na výběr má celkem třináct různých jízdních režimů (kombinují se zde hlavní jízdní módy s chováním hybridního ústrojí), spolujezdec je optikou Lamborghini vnímán více jako ko-pilot. I proto má před sebou širokoúhlý displej, na kterém může sledovat různé údaje o autu, a samozřejmě ovládat navigaci nebo multimédia.

Celkem se v interiéru nachází tři displejeZdroj: Se souhlasem Lamborghini

Lamborghini ukazuje, že i v době, kdy automobilovému průmyslu vládne elektrifikace a honba za snížením emisí, umí pořád přijít s obřím atmosferickým dvanáctiválcem, u kterého jsou elektromotory jen nástrojem pro zvýšení výkonu.

Zájemci si nicméně na svoje auto ještě počkají. Na trh se nové Lamborghini dostane až ke konci příštího roku 2024. Cena zatím nebyla určena, měla by se však pohybovat v oblastech, kde jsou naceněny vrcholné modely Aventadoru – tj. přibližně 12 milionů korun.