Musíme uznat, že název Huracán zněl poněkud úderněji než Temerario, na druhou stranu nový model vypadá každým coulem jako pravé Lamborghini, v mnoha ohledech ještě agresivnější než předešlý vůz. Stále je zde tvar aerodynamického klínu, který nechává spoustu místa za posádkou pro motor.

Aerodynamičtější a tužší, ale i prostornější než Huracán

Příď vozu narušují jen úzké štěrbiny LED světlometů a ještě decentnější denní svícení ve tvaru šestiúhelníku. Kola mají rozměry 20 palců vpředu a 21 vzadu a zásadním prvkem jsou masivní nasávací otvory, umístěné na boku auta za dveřmi. Záď vozu je potom jeden velký difuzor s masivními koncovkami výfuku, umístěnými vysoko, uprostřed nárazníku.

Samotné šasi je celohliníkové a výrazně tužší než u Huracánu, a sahalo se také do aerodynamiky. Už v základu vytváří Temerario dvojnásobný přítlak, a přihodíte-li při objednávce ještě paket Alleggerita s větším zadním křídlem, dostanete dalších padesát procent navíc.

Podívejte se na nové Temerario na oficiálním videu:

Vše je pochopitelně podřízeno maximálním výkonům a tomu, aby se řidič za volantem cítil jako pilot, myslelo se ovšem i na vnitřní prostor a každodenní použitelnost. Dvoumístný interiér, disponující trojicí displejů, je tedy výrazně velkorysejší v oblasti pro nohy a pro hlavu. Lamborghini uvádí, že se do modelu Temerario v klidu vejde i dvoumetrový řidič/spolujezdec, a to i s přilbou na hlavě.



Desetiválec nahradil osmiválec, má však spoustu asistence

Jedním z nejvýraznějších aspektů Huracánu byl jeho motor – vysokootáčkový atmosférický desetiválec. Bohužel takovým agregátům doba nepřeje, a tak i u Lamborghini museli sáhnout po jiné konfiguraci. Za zády posádky Temeraria se nachází vidlicový osmiválec o objemu 4 litry, postavený zcela od píky. Motor má dvojici turbodmychadel, umí se vytočit až do 10 000 otáček za minutu a sám o sobě podává fenomenální výkon 800 koní a točivý moment 730 Nm.

Ani to by ovšem nestačilo, a tak se do hry zapojují ještě tři elektromotory, každý o maximálním výkonu 150 koní. První je umístěný mezi spalovacím motorem a dvouspojkovou osmistupňovou převodovkou, další dva jsou umístěny na přední nápravě, kde pohání každé z kol. Stejně jako Huracán, je i Temerario čtyřkolka, ovšem bez nutnosti táhnout pod autem kardan k přední nápravě.

Maximální výkon, který může vůz podávat současně, je 920 koní. To stačí k tomu, aby akceleroval z nuly na sto za 2,7 sekundy a dosahoval maximální rychlost 343 kilometrů v hodině. O pohon elektromotorů se stará li-ion baterie o kapacitě 3,8 kWh, kterou lze nabíjet externě za zásuvky. Vůz umí dokonce jezdit čistě na elektřinu, ale dojezd není ani udáván a počítá se s tím, že se baterie bude nabíjet výhradně za jízdy, rekuperací a samotným spalovacím motorem.

Lamborghini Temerario.

Hmotnost je milým překvapením

Jakmile se ze sportovního vozu stane (zejména kvůli emisím) plug-in hybrid, objeví se pochopitelně obavy o hmotnost. Koneckonců příkladem za všechny může být nedávno propírané BMW M5. Lamborghini si ovšem s tímto aspektem poradilo dobře a Temerario má udávanou suchou hmotnost 1 690 kilogramů, což není nijak přehnaně vysoká hodnota.

Hmotnost jde navíc srazit již zmíněným paketem Alleggerita, který přidává na aerodynamice i karbonových dílech. Jen samotné karbonové komponenty karoserie uspoří 12,65 kilogramů, karbonová sedadla, kola a další prvky potom znamenají celkovou úsporu 25 kilogramů. K mání je také paket Carbon Pack, který nahradí karbonem ještě zadní difuzor, kryty zrcátek a lišty bočních nádechů – pomáhá tak uspořit dalších 1,82 kilogramů.

Temerario se ukázalo veřejnosti na akci Monterey Car Week v americké Kalifornii, do prodeje jde ovšem až začátkem příštího roku 2025. Cena je zatím neznámá, s ohledem na exkluzivitu značky i samotného vozu však nepůjde o nic levného.