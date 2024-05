Oblíbený crossover Lexus UX se z vnějšku prakticky nezměnil, pod povrchem však najdeme hned několik příjemných novinek. Pohon přináší vyšší výkon a zároveň nižší spotřebu, prémiový pocit z jízdy zajistí ještě lepší odhlučnění a nejmodernější bezpečnostní asistenty.

Lexus UX 300h - první jízda. | Foto: se svolením Lexus

V nadšení, které se nedávno strhlo kolem nového malého Lexusu LBX, by neměla zapadnout skutečnost, že se jen o něco větší model UX dočkal zajímavého vylepšení.

Obě auta od sebe sice po stránce rozměrů dělí jen 30 mm délky a 15 mm šířky, jejich zaměření však rozhodně stejné není. Zatímco LBX je stylovkou určenou především do města a okolí, UX se pasuje do role dospělého auta, jež odvede bezchybnou práci i na delších trasách.



Kromě designu (UX méně vyčnívá z klasického lexusovského tvarosloví) ho odlišuje hlavně čtyřválcový motor s kultivovanějším chodem a znatelně vyšším výkonem. Právě z tohoto důvodu si budou podle šéfa českého zastoupení Lexusu Jakuba Květoně oba modely konkurovat jen částečně.

„Někdo preferuje extravagantní vzhled a co nejmenší rozměry, někdo zase koně navíc a vyspělejší jízdní projev. Oběma skupinám budeme mít co nabídnout,” uvedl. Jak nové UX jezdí, jsme se vydali prozkoumat do okolí francouzského Bordeaux.

Lexus UX je výkonnější a úspornější

Do modernizovaného Lexusu UX si našel cestu hybrid 5. generace kombinující benzinový dvoulitr a elektromotor na přední, v případě pohonu 4x4 i na zadní nápravě. Systémový výkon obou variant je shodných 199 koní a označení se změnilo z 250h na 300h.

Za zmínku stojí fakt, že síla zadního elektromotoru vzrostla z dřívějších sedmi na celých 40 koní, což by mělo autu zajistit lepší akceleraci i rychlejší reakci na plynový pedál.

Tento motor zároveň funguje jako generátor pro rekuperační brzdný systém a zvyšuje množství kinetické energie, která se ukládá do baterie. Nová je rovněž Li-Ion baterie nahrazující starší typ NiMH.

Efektivita pohonného systému je působivá. Díky častému zapojování ryze elektrické jízdy není problém dosáhnout tabulkové spotřeby 5-5,2 litru u předokolky či 5,3-5,7 litru u čtyřkolky, se zajetým motorem a lehkou nohou se možná dostanete i níže.

Pocitově je navýšení výkonu - i když o zdánlivě nepočetných 15 koní - rozhodně znát. Auto pohotově reaguje na plynový pedál, působí agilněji a všimnete si i lepší pružnosti například při předjíždění na dálnici. Dopomoc zadního elektromotoru u pohonu 4x4 pak poznáte hlavně při rychlejším výjezdu ze zatáčky, z níž vás zadek elegantně popostrčí ven.

Inženýři zapracovali také na plynulosti účinku brzd a lepší distribuci brzdné síly, díky níž je auto při brzdění stabilnější. Po rekuperační „díře“ při sešlápnutí brzdového pedálu není ani stopy.

Kromě populárních hybridních variant zůstává v nabídce i elektromobil. S vyšší kapacitou baterie - 72,8 oproti dřívějším 54,3 kW - dojezd narostl na 440 kilometrů, čímž Lexus dorovnal dnešní rozšířený standard. Nabíjet však bohužel nadále můžete jen výkonem 50 kW a konektorem CHAdeMO, který je v japonsku běžný, ale u nás od něj provozovatelé dobíječek upouštějí. Jeho výměna by si podle zástupců automobilky vyžádala velký zásah do konstrukce, který by nepřijatelně navýšil cenovku auta.

Kvalita a technologie v dokonalé souhře

Kabina zůstává oázou prvotřídních materiálů a vytříbeného designu s velkou pozorností k detailu. Vybrat si můžete interiér z látky, umělé i pravé kůže, přičemž všechny varianty nabídnou skvelé sedačky, z nichž se vám nebude chtít ven. Nenajdete tu jediný nedomyšlený prvek, jedinou nedokonalost. Ze zajímavostí zmiňme třeba povrch palubní desky inspirovanými ručně vyráběným papírem „washi“, používaným na tradiční posuvné dveře v japonských domácnostech.

Velká pozornost byla věnována odhlučnění kabiny, na němž se podílí nejen akustické sklo, ale také dodatečná izolace, například v podlaze nebo za palubní deskou. Výsledkem je dokonalý klid na palubě, kam specifický projev motoru řízeného e-CVT převodovkou pronikne jen výjimečně při prudké akceleraci.

Infotainment umožňuje bezdrátové zrcadlení pomocí Apple Carplay i Android Auto, obsahuje však i vlastní cloudovou navigaci, poskytující aktuální informace o dopravě. Množství funkcí auta lze ovládat i prostřednictvím aplikace Lexus Link, v níž můžete na dálku zamykat i odemykat auto, pustit topení či klimatizaci nebo třeba zapnout výstražné blikače.

K mání je Lexus UX jako klasický hybrid či jako elektromobil.Zdroj: se svolením Lexus

Bezpečnostní systém a novinky

Samozřejmostí je poslední generace bezpečnostních asistentů Lexus Safety System+, jehož novinkou je například monitorování pozornosti řidiče a schopnost bezpečně zastavit a přivolat pomoc v případě, že by řidič nereagoval na varování. Přední kamera dokáže zachytit chodce nebo cyklisty, kteří by chtěli vstoupit do cesty, a upozornit na ně, její součástí je i noční vidění. Nechybí ani asistent pro bezpečný výstup, který vám zabrání otevřít dveře do cesty projíždějícímu vozu nebo cyklistovi.

Jízda samotná nese typický podpis japonské prémiové značky. Je tichá, mimořádně komfortní a za všech okolností pohodová. I ve vyšších rychlostech auto zůstává klidné a stabilní, v zatáčkách se díky nízkému těžišti (baterie jsou uloženy v podlaze) téměř nenaklání. Z jízdního projevu byste klidně hádali, že sedíte ve voze o číslo až dvě větším. Lexus UX definitivně přenechal roli mladistvého junáka svému menšímu sourozenci LBX a posunul se mezi důstojné, dospělé zástupce své automobilky.

Na závěr ještě jedna skvělá zpráva. Startovní cena modernizovaného Lexusu UX je s aktuálním akčním zvýhodněním 879 000 Kč, pouze o 20 tisíc dražší je výbavový stupeň F-Sport Design, který už zahrnuje například větší displej, chytrá světla se svícením do zatáček, elektricky ovládané víko kufru nebo čalounění syntetickou kůží .