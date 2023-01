Na to, jak vypadá zatím zvenku i zevnitř, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Současně vyráběné provedení jsem již testoval krátce po uvedení na trh před třemi roky. Tehdy jsem řídil verzi, kterou poháněl zážehový čtyřválec s objemem půldruhého litru. Nyní jsem zvolil variantu, která má sice elektrifikovaný motor (za pomoci součástí využívajících napětí 48 Voltů), ale jeho objem je nejmenší v nabídce. Přesto je výkon litrového tříválce, který se označuje jako eTSI docela solidních 110 koní.

Design vozu samozřejmě není třeba popisovat. Je to prostě konzervativně pojatý hatchback s velikostí nižší střední třída, jehož vzhled ozvláštňují snad jen světlomety. Ty přední jsou velmi členité a navíc je skrze celou příď propojuje lesklá lišta.

Osobně jsem zvědavý, zda si i po chystané modernizaci Golf ponechá ovládání klimatizace přes displej a dotykovou průběžnou lištu, která je hned pod ním. Zejména v noci, neboť není osvětlená, si upravit teplotu ve voze není úplně snadné. Také zapínání vyhřívání sedaček na displeji není to, co bych považoval za nejlepší řešení. To je ale asi tak všechno, co vám na tomto autě může vadit.

Palubní deska sice v současném Golfu nevypadá úplně nejhodnotněji, zpracování je na odpovídající úrovni. O kvalitě a bytelnosti vozu svědčí pak také pocitová hmotnost zadních dveří a zvuk, který vydají po zaklapnutí do karosérie. Dojem nadstandardu vyvolává také osvětlení v interiéru. Podsvícená je třeba přihrádka pro telefon v centrální konzole nebo kapsy ve dveřích.

I menší karosérie uveze hodně

Z hlediska prostoru pro cestující i zavazadla je vše v naprostém pořádku. Za řidiče, který měří 86 centimetrů si s pěticentimetrovými rezervami před koleny i nad hlavami sednou stejně velcí pasažéři. Kufr není obří, ale pro běžné potřeby tří až čtyřčlenné rodiny postačí. Pro ty, kteří potřebují větší objem, tu je k dispozici karosářská verze kombi. Líbilo se mi, že je stále pod podlahou umístěno rezervní kolo, byť jen s užší pneumatikou.

Motor byl spojený s automatickou převodovkou DSG, což tuto variantu prodražuje. Fakticky to ale není u takto elektrifikovaných motorů možné vyřešit jinak. Jen díky automatu je totiž možné ve vhodnou chvíli vypnout kvůli šetření paliva motor a nechat vůz plachtit setrvačností. To nastává třeba ve chvílích, kdy příslušné senzory navíc spolupracující s navigací seznají, že se blíží obec a je vhodné i zpomalovat pomocí rekuperace. Řidič tak vůbec nemusí šlapat na pedál a před značkou, která signalizuje začátek obce, už pojedete jen žádoucí padesátkou. „Nasbíraná“ elektřina pak poslouží k urychlení rozjezdů nebo předjížděcích manévrů.

I díky tomuto řešení je spotřeba příjemně nízká. Při jízdách mimo město zaznamenal na palubním počítači spotřebu vždy pod hranicí pěti litrů. Na dálnici a ve městě pak takový Golf “žere” šest litrů.

Vynikající je podvozek. Málokteré jiné auto se umí tak plavně a jistě vypořádat s rozbitými silnicemi, zpomalovacími prahy, přejezdy tramvajových nebo železničních kolejí i promáčklinami v asfaltu. Navíc zajistí v zatáčkách jen minimální náklony karosérie a díky neutrálnímu chování je i v této verzi řízení skutečně zábavné.



Plusy:

tichý a úsporný motor

dobře řadící převodovka

vynikající podvozek



Mínusy:

ovládání klimatizace

vyšší nákladová hrana kufru

vyšší cenovka

Základní technická data:

Karosérie: pětimístný pětidveřový hatchback

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný tříválec 1,0 /110 koní- 5,2 litru, zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,5 /130-150 koní – 5,4 litru, vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/115 - 150 koní –4,2-4,5 litru, plug in hybrid 1,4/160 koní – 0,9 litru

Převodovky: šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4284x 1789x1491 mm

rozvor: 2619 mm

Zavazadlový prostor: 380/1237 l

max. rychlost 202-224km/hod

Ceny: od 608 900 Kč