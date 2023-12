Díky přidání Wankelova motoru do útrob Mazdy MX-30 se akční rádius vozu zvýšil na více než šest stovek kilometrů. Cena se přitom oproti elektromobilu nezvýšila.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV je fakticky plug-in hybrid | Foto: Se svolením Mazda

Zvěsti o tom, že Mazda chystá návrat motoru s rotačním pístem do svého vozu, se šířily již řadu let. Nyní se to stalo skutečností. Ovšem, na rozdíl od dřívějších vozů už tento speciální agregát neslouží k tomu, aby roztáčel kola. O tom, jak se využívá v modelu MX-30 Skyactiv R-EV se více dozvíte po přečtení následujících otázek a odpovědí:

1) Co to vlastně je Wankelův motor?

Jedná se o speciální čtyřdobý spalovací komor, který je po technické stránce výrazně jednodušší než ostatní agregáty s vnitřním spalováním. V oválné komoře se totiž kolem středové osy otáčí trojboký píst. Během jediné otáčky proběhnou všechny fáze - tedy sání, stlačení, výbuch i výfuk. Efektivita agregátu je výrazně vyšší než u jiných spalovacích motorů, navíc je tento motor lehčí a menší.

Řez motorem i jeho velikost najdete v naší fotogalerii.

2) K čemu v novém typu Mazdy slouží, když nepohání kola?

Jedná se o zdroj kinetické energie pro generátor vyrábějící elektřinu pro trakční elektromotor. Všechna tato tři ústrojí jsou v předním motorovém prostoru spojena do jednoho celku.

3) Jaký má tento motor výkon?

Výkon je až 55 kW (75 koňských sil).Na rozdíl od podobně řešených hybridních automobilů ale Wankelův motor nepracuje v konstantních otáčkách, ale elektronika může otáčky měnit v závislosti na potřebě dobíjení vysokonapěťové baterie.

4) Jaké jsou dynamické parametry vozu Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV?

Trakční elektromotor má vyšší výkon než v plně elektrické verzi Mazdy MX-30 (170 oproti 145 koňským silám. Maximální rychlost je u obou variant MX-30 stejná a činí 140 kilometrů v hodině. Ovšem zrychlení má R-EV lepší o šest desetin sekundy. Zrychlování z nuly na sto kilometrů v hodině tedy trvá 9,1 sekundy.

Dojezd skoro 700 kilometrů

5) Kolik kilometrů vůz ujede v čistě elektrickém režimu a o kolik prodlouží dojezd elektřina vyrobená za pomocí Wankelova motoru?

Vzhledem k tomu, že v útrobách je pouze poloviční vysokonapěťová baterie (17,8 kW oproti 35,5 kW v elektromobilu) je dojezd čistě na elektřinu 85 kilometrů v cyklu WLTP. Ovšem benzín v padesátilitrové nádrži umožní jet bez zastávky dalších šest set kilometrů.

6) Jaká je tedy spotřeba Wankelu v litrech na sto kilometrů, pokud je již baterie zcela vybitá?

Výrobce udává hodnotu 7,6 litru na sto kilometrů. Spalování paliva se dá využít také k opětovnému dobití vybité baterie. V takovém případě se zhruba jedno procento kapacity doplní během jedné minuty.

7) Slabinou Wankelových motorů bývala vysoká spotřeba oleje. Platí i to i tentokrát?

Výrobce uvádí, že pokud člověk bude jezdi hodně na elektřinu, tedy pravidelně dobíjet, pak by měla olejová náplň vydržet bez doplňování po celý servisní interval. Jen je klasických dvacet tisíc kilometrů nebo jeden rok. Pokud ale někdo bude jezdit především na elektřinu vyrobená pomocí spalovacího motoru, pak se může kontrolka vyzývající k doplnění oleje objevit třeba už po deseti tisících kilometrech.

8) Jaké jsou náklady na kilometr u tohoto vozu?

České zastoupení Mazdy připravilo modelovou kalkulaci, která uvádí denní porci 110 kilometrů. Na začátku jízdy je vůz vždy plně dobitý. V takovém případě budou náklady na kilometr pod dvě koruny. Pokud by se vůz nedobíjel klasickým způsobem z veřejné rozvodné sítě (při ceně cca 6 Kč za 1 kWh), pak by ujeti jednoho kilometru přišlo na bezmála tři koruny.

9) Jaká je cenovka této plug-in hybridní verzi Mazdy MX-30?

Je naprosto stejná jako v případě čistě elektrické verze. Základní cenovka je tedy 949 000 Kč.