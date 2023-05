Britský McLaren představuje novou generaci svého supersportu 720S. Pokud si říkáte, že se díváte na stále stejné auto, nejste úplně mimo. Novinka 750S je totiž v první řadě důsledným přepracováním stávajícího modelu. Automobilka říká, že zcela nových nebo přepracovaných je asi 30 % komponent, a jako hlavní bod zmiňuje především odlehčení, kterého se vůz dočkal.

McLaren 750S | Foto: Se svolením McLaren

Téma hmotnosti se v tiskové zprávě opakuje několikrát. A vůbec nejlépe zní obdivuhodné číslo 1 277 kilogramů – to je nejnižší suchá hmotnost provedení s pevnou střechou. S provozními náplněmi a nádrží dotankovanou na 90 % potom hmotnost vyleze na stále zcela parádních 1 389 kilogramů. Oproti předchozímu 720S, shodil McLaren 750S nezanedbatelných 30 kilogramů a na nejbližší konkurenci ztrácí dokonce 193 kilogramů. Sympaticky malý je také rozdíl mezi kupé s pevnou střechou a otevřeným Spiderem. Spider, navzdory mechanismu střechy a potřebnému vyztužení, má pouze o 49 kilogramů více.

Svůj lví podíl má na nízké hmotnosti fakt, že 750S dostala vůbec nejlehčí kola, co se kdy objevila na produkčním McLarenu, a objednat si lze i super-lehká karbonová sedadla. Z karbonu je také samotná konstrukce auta, sestávající z karbonového monokoku, jenž má vpředu a vzadu hliníkové deformační zóny.

Karoserie s designem navrženým striktně podle aerodynamických požadavků je hodně podobná 720S, rozdíly se ale přesto najdou. Příď dostala větší spojler a menší světla s LED technikou uvolnila více místa pro přístup vzduchu k chladičům. Záď má potom větší aktivní křídlo, které je navíc umístěno výš kvůli novým, uprostřed umístěným výfukům, inspirovaným hypersportem P1.

750 pochopitelně není jen v názvu

Za zády posádky hřmí vylepšená verze čtyřlitrového osmiválce, přeplňovaného dvěma turby. Ten má – jak název napovídá – 750 koní a k tomu také točivý moment 800 Nm. Na zadní kola se síla přenáší skrze vylepšenou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku. Z nuly na sto peláší kupé i Spider za 2,8 sekundy, teprve v čase potřebném ke zrychlení z nuly na dvě stě je kupé s hodnotou 7,2 o jednu desetinku rychlejší. Maximálka pak u obou vozů činí 332 km/h.

Brzdy jsou už ve standardu karbon-keramické, na přání lze dostat i okruhové vylepšení s kotouči o průměru 390 mm vpředu a 380 mm vzadu. Vpředu jsou šestipístkové brzdiče, vzadu čtyřpístkové. Na výběr je také vícero pneumatik – základní jsou Pirelli P Zero, ale kdo to myslí vážně s ježděním po okruhu, může rovnou z továrny obout P Zero Trofeo R.

750S se chlubí také vylepšenou verzí podvozku Proactive Chassis Control s hydraulickým propojením namísto klasických stabilizátorů. Podvozek má lehčí pružiny s mírně odlišnou tuhostí oproti 720S a nové naladění semi-aktivních tlumičů. Vpředu je pak o 6 mm širší rozchod a McLaren zmiňuje zrychlený systém zvedání přední nápravy při přejezdu vyšších nerovností. Zvýšení vozu trvá jen 4 sekundy, zatímco dosud trvalo 10.

Minimalistický interiér zaměřený na řidiče

Interiér vozu dává celkem jasně najevo, že 750S jde primárně o propojení řidiče se strojem a o co nejlepší řidičský zážitek. Volant bez tlačítek je jednoduchý a bez výstřelků, a nastavitelný jízdní režim lze rychle vyvolat stisknutím jednoho tlačítka. Samotná přístrojovka, zastoupená širokým displejem s výrazným otáčkoměrem, se pak nachází přímo na sloupku řízení. Standardně je interiér oděn do Alcantary, zvolit lze ale i luxusní kůži nebo kombinaci kůži a Alcantary. A protože jde pořád i o silniční auto, v němž jde příjemně cestovat, je k dispozici nastavitelné ambientní osvětlení, rozhraní Apple Carplay nebo za příplatek audiosystém Bowers & Wilkins.

McLaren už na 750S přijímá objednávky, cena startuje zhruba na sedmi milionech korun.