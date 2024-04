Už dlouho se mluví o tom, že Mercedes představí elektrickou variantu třídy G. A s nedávným příchodem nové generace, která se představila nejprve se spalovacími motory, nastal ten správný čas. Seznamte se s Mercedesem-Benz G 580 EQ – velmi zajímavým off-roadem, který svého legendárního spalovacího sourozence v mnoha ohledech i předčí.

Mercedes-Benz G 580 EQ. | Foto: Se svolením Mercedes-Benz

Na první pohled elektrifikace téměř není vidět. „Géčko“ vypadá pořád stejně, má hranatou karoserii, klasické vystouplé kliky nebo přední blinkry, vyčnívající vzhůru z blatníků.

Odlišnosti jsou v zásadě v detailech. Je zde nová přední maska, na které není klasická mříž chladiče, ale pouze čtyři malé průduchy. A novinkou je také integrace předních světlometů do masky ve formě lakovaných rámečků. Prostřední část potom může být kolem dokola podsvícená proužkem LED diod.

Veškeré další změny jsou pouze ve jménu aerodynamiky. Kapota se směrem k čelnímu oknu mírně zvyšuje a novinkou jsou také odtrhové hrany na předních A sloupcích nebo „vzduchové clony“ v zadních podbězích. Dobře známý interiér pak dostal nové tlumicí materiály pro zlepšení akustického komfortu.

Mercedes-Benz G 580 EQ má obří baterii

Ty zajímavé změny se však odehrávají pod rovnými plechy karoserie. Žebřinový rám, který tvoří základ vozu, je pro elektrickou variantu jinak postavený, aby pojmul ohromnou baterii. Li-ion akumulátor má 216 článků ve 12 modulech, které jsou ve dvou patrech nad sebou. Celek je pak nainstalován v krytu odolném proti zkrutu, čímž se z baterie stává podstatný prvek torzní tuhosti.

Jelikož se počítá s výlety do těžkého terénu, chrání baterii ještě kompozitní spodní panel. Ten má sám o sobě 26 milimetrů, váží 57,6 kilogramu a k rámu je připevněn padesáti ocelovými šrouby. Mělo by tak být zaručeno, že se baterii nic nestane ani v případě, že si vůz spodkem sedne do kamenů.

Videoprůvodce novou elektrickou třídou G:

Zdroj: Youtube

Co se konvenčnějších parametrů baterie týče, využitelná kapacita je ohromná – 116 kWh. Díky tomu zvládne vůz ujet na nabití až 473 kilometrů. Nabíjení potom probíhá buď z domácího wallboxu, případně na stejnosměrných nabíjecích stanicích výkonem až 200 kW. V takovém případě se elektrická třída G dobije z 10 na 80 % za 32 minut.

Mercedes-Benz G 580 EQZdroj: Se svolením Mercedes-Benz

První Mercedes, vybavený nezávisle řízeným pohonem všech kol

O pohon se starají čtyři samostatné elektromotory, což z G 580 EQ dělá vůbec první Mercedes, vybavený nezávisle řízeným pohonem všech kol. Přední náprava je i nadále s nezávislým zavěšením, zadní tuhá, a každý z elektromotorů je ukotven na žebřinovém rámu a přenáší výkon na kolo skrze krátkou poloosu. Motory mají samostatně 108 kW výkonu, celkem tedy 432 kW (588 koní) a ohromující točivý moment 1 164 Nm.

Fascinující je i zrychlení z nuly na sto, kam se třída G vyšplhá za 4,7 sekundy. Elektronický omezovač rychlosti však rozlet zkrotí už ve 180 km/h.

Úžasné schopnosti v terénu

Důležitější jsou nicméně schopnosti v terénu. Protože lze ovládat sílu každého motoru zvlášť, odpadá starost s uzávěrkami diferenciálů – každé kolo má přesně tolik točivého momentu, kolik je potřeba. I přesto jsou ovšem všechny motory vybaveny ještě redukční převodovkou, která zkrátí převod na polovinu.

Géčko vyjede 100% stoupání, mezi nápravami má světlou výšku minimálně 250 milimetrů a nepřevrátí se ani při bočním náklonu 35 stupňů. Protože elektronika nepotřebuje přísun vzduchu, činí brodivost vodou a bahnem až 850 milimetrů.

Navíc má vůz dva triky v rukávu, které mohou hodit při terénních radovánkách tam, kde není příliš prostoru. Jedná se o funkce G-Turn a G-Steering. První jmenovaná G-Turn znamená, že umí vůz roztočit pravá a levá kola v opačném směru a otočit se na místě jako tank. Funkce je aktivní v terénním režimu Rock, při zařazené redukci motorů. Na podobném principu funguje i G-Steering, kdy se vůz otáčí kolem jednoho ze zadních kol.

V terénu se hodí i funkce virtuální „průhledné kapoty“, kdy se může řidič skrze obraz kamery podívat na to, co se děje přímo před autem v místech, kam nevidí přes příď. A spíše zajímavou hračkou je funkce G-Roar, která simuluje dunění osmiválce při akceleraci.

Mercedes zveřejnil v technických údajích také hmotnost, která je pochopitelně ohromná. Provozní hmotnost vozu (tedy plně připraveného k jízdě, se 75 kilogramů řidičem), činí 3 085 kilogramů. Celková je potom limitních 3 500 kilogramů, což nechává jen 415 kilogramů užitečného zatížení.

Mercedes-Benz G 580 EQ jde do prodeje v úvodní speciální edici Edition One, vybavené speciálními prvky v interiéru. Bohužel o ceně nebo dostupnosti zatím nepadla ani zmínka.