Mercedes-Benz GLC je teď nejprodávanějším modelem značky. Toto SUV je k mání také ve verzi kupé. Koupit lze jak s klasickými benzinovými i naftovými motory. Naše recenze se však týká pozoruhodné verze s naftovým dobíjecím hybridem.

Auto působí elegantně a současně i sportovně | Foto: Radek Pecák

Vlastně je s podivem, že podobný nápad neměl ještě někdo jiný. Přitom je spojení dieselu s elektromotorem pro hybridní auto poměrně logické. Naftový motor má vyšší účinnost než spalovací a jeho elektrifikací se docílí většího snížení spotřeby paliva (současně samozřejmě CO2) než při obdobném propojení zážehového a elektrického agregátu.

Svého času sice naftový hybrid nabízel také Peugeot, ale pouze Mercedes-Benz dotáhl tuto technologii až do éry plug-in hybridních vozů.

V tomto případě se podle mě jedná o skvělé zapojení díry na trhu. Poměrně velká baterie, která je zabudována v útrobách vozu Mercedes-Benz GLC 300de 4Matic (má kapacitu 31,2 kWh), totiž v měřícím cyklu WLTP zajistí dojezd přes sto kilometrů. A jak jsem si v praxi ověřil, v městských podmínkách je to naprosto dosažitelné.

To tedy znamená, že ti, kteří třeba cestou do práce a zpět nebo při různých pojížďkách s dětmi, za nákupy a podobně, najedou denně kolem padesáti kilometrů, budou moci připojovat vůz k nabíječce jen obden. Na to si čas každý udělá. Nabíjet je navíc možno také u stojanů se stejnosměrným proudem a pak to trvá jen půl hodiny.

Pokud potřebujete jet dále, tak po vyčerpání elektřiny plynule pokračujete klidně dalších tisíc kilometrů na naftu a trošku té rekuperací vyrobené elektřiny.

Na video představující vůz při jízdě se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Já jsem takový režim vyzkoušel při cestě na Šumavu a zpět. Jel jsem tedy z Prahy přes Plzeň a Klatovy a zpět. První osmdesátikilometrovou část cesty s celkovou délkou přes 300 kilometrů jsem absolvoval prakticky bez zapojení spalovacího motoru. Ten se naplno ujal práce až po osmdesáti kilometrech. Celková průměrná spotřeba po návratu do výchozího bodu byla 5,2 litru nafty a 5,8 kWh elektřiny. Z šedesátilitrové nádrže se tedy odčerpala jen zhruba čtvrtina paliva.

Označení modelu je komplikovanéZdroj: Radek Pecák

Teoreticky, byť v praxi to asi udělá jen málokterý majitel tohoto vozu, můžete díky pohonu všech kol zajet také do terénu. I přímo před očima na head-up displeji pak vidíte třeba rovněž údaje o podélném nebo příčném sklonu vozidla a využít samozřejmě můžete i množství kamer a dalších elektronických pomocníků.

Autu rozhodně nechybí dynamika. Když se dají do práce oba agregáty, tak řidič může využít potenciál 333 koňských sil. To pak například znamená schopnost zrychlovat z nuly na sto během 6,4 sekundy.

Kufr nenadchne

Tato technika je „zabalena“ do líbivé karosérie středního rodinného SUV se zádí ve stylu kupé. Bohužel daní je potom menší a hůře využitelný zavazadlový prostor než v případě klasické SUV karosérie. Naštěstí alespoň dobíjecí kabely se dají uložit do prohlubně přiléhající k nakládacímu prahu pod úrovní podlahy.

Plusy:

+ Výborný dojezd i čistě na elektřinu

+ Kvalita interiéru

+ Ticho v kabině

Mínusy:

- Mělký zavazadelník

- Dotykové ovládání na volantu

- Občas cukající převodovka

Současně už si pak do druhé řady nesednou tak vysocí lidé jako v hranatější verzi.

Na interiéru si jeho tvůrci skutečně dali záležet. Nikde jsem nenašel známky o šetření na materiálech nebo zpracování. Ostatně, je to logické. Právě typ GLC je v současnosti nejprodávanějším modelem značky s třícípou hvězdou ve znaku a bylo by rozhodně chybou si je kvůli pár Eurům naštvat.

Rozlišení a reakce displejů (jeden plní roli digitálního přístrojového štítu) a druhého centrálního jsou vynikající. Ten má orientaci na výšku a obsluhuje až neuvěřitelné množství komfortních i bezpečnostních funkcí. Aby například řidič nemusel na křižovatce zaklánět hlavu, při zastavení se na něm zobrazuje aktuální rozsvícené světlo na semaforu. Pokud vás nebaví po něm posouvat prsty a klikat, můžete třeba pokyn k nastavení teploty na klimatizaci nebo změnu rozhlasové stanice zadat hlasem. Obvykle se to setká s úspěchem.

Zejména při naprosto tiché jízdě v elektrickém režimu si můžete vychutnat úchvatný zvuk prémiové soustavy Burmester a v noci se pak nechat obklopit citlivě rozloženými zdroji ambientního osvětlení.

Přestože tato verze CLC kupé umožňuje zejména v přímce solidní tempo, na zatáčkovité silnici budete muset zvolnit. Hlavně kvůli nutnosti brzdit před oblouky dříve než ve verzích s pouze spalovacím motorem. Pohotovostní hmotnost je totiž více než 2,4 tuny.

Drobné výtky bych měl ještě k činnosti automatické převodovky. Občas, stejně jako u řady aut jiných značek s hybridním nebo plug-in hybridním pohonem, při potřebě nastartování spalovacího agregátu zacuká.

Základní technická dataKarosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Plug-in hybrid 2,0/333 koní – 0,4 l nafty + 21,3 kWh

Převodovky: devítistupňová automatická

Vnější rozměry: 4764 x 1890 x 1615 mm mm

Rozvor: 2888 mm

Zavazadlový prostor: 550 l l

Max. rychlost: 219 km/hod

Zrychlení 6,4 s

Ceny: od 1 963 322 Kč