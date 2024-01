Čínská značka letos na našem trhu začne prodávat bezmála deset nových nebo modernizovaných modelů. Navíc nabídne i nové technologie.

MG přiváží hned zkraje roku facelift pro model HS | Foto: Radek Pecák

Zatímco v západoevropských zemích může čínská značka MG prodávat výhradně elektrické nebo výrazně elektrifikované modely, u nás má svolení nabízet i vozy poháněné klasickým spalovacím motorem. Bude tomu zřejmě tak až do definitivního zániku tohoto způsobu pohonu v Evropě, což je zatím stanoveno na rok 2035.

I díky tomu zaznamenala vloni (s ohledem teprve na půldruhého roku jejího oficiálního působení na území České republiky) výrazný prodejní vzestup a pokračovat v tomto trendu hodlá i letos.

Proto by se v pořadí nejúspěšnějších značek prodávajících u nás nové osobní automobily měla podle vyjádření jejího ředitele Martina Králíčka posunout z loňského osmnáctého místa někam těsně za hranici první desítky.

Pomoci jí k tomu má řada věcí. Například nárůst počtu dealerů. Jen v příštích měsících se otevřou prodejní místa například v Říčanech či Příbrami, o něco později například v Pardubicích nebo v Klatovech.

Do budoucna pak mají v hlavním městě působit tři dealeři a v dalších velkých městech jako jsou Ostrava, Brno nebo Plzeň po dvou.

Novinky a slevy…

Důležitý je také příchod nových modelů na náš trh. Třeba hned v lednu si zákazníci budou moci koupit modernizovanou verzi většího SUV HS. Zcela nová generace téhož modelu pak bude k mání o půl roku později.

Mezitím dealeři začnou nabízet třeba elektromobil MG4 s větší baterií než dosud, dále sportovní verzi téhož vozu s velkým výkonem a navíc pohonem všech kol, novinku MG3 s hybridním pohonem a facelift menšího SUV ZS. Tento typ se navíc již vloni výrazně zapsal do tabulek Svazu dovozců automobilů. Skončil totiž v kategorii menších rodinných SUV v obrovské konkurenci na druhém místě.

Druhé pololetí pak bude znamenat příchod třeba ještě elektrického otevřeného modelu Cyberster a čistě benzinového MG 3.

Zákazníci se také budou letos moci seznámit s historií značky. To proto, že tato původně britská automobilka oslavuje sto let své existence. Díky tomu se budou nabízet limitované edice různých vozů a třeba i slevové akce.

Jedna běží právě nyní. Například elektromobil MG5 se dá do konce ledna koupit se slevou od 40 do 50 tisíc korun, u doprodávané původní verze HS se cenovky snížily v rozmezí od 83 do 90 tisíc korun a u ZS dosahuje výše slev v závislosti na motorizaci a výbavě 20-45 000 Kč.